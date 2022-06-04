"Яка різниця, що просити, якщо нічого не дають": заява Стефанчука про підводні човни насмішила мережу

Українці "чекають" постачання підводних човнів до 2050-го року.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не виключив, що Німеччина, крім ракет протиповітряної оборони IRIS-T SL, може поставити Україні ще й підводні човни. Така заява політика викликала шквал емоцій у користувачів мережі.

Таку заяву Стефанчук висловив після того, як зустрівся із Федеральним міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт, з якою вони обговорювали постачання зброї Україні. Відповідна заява з’явилася на сайті Верховної ради.

"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи", — зазначив глава ВР України.

Ця новина викликала в українців досить незвичайну реакцію: вона їх розсмішила, адже багато хто вже не вірить у постачання зброї від Німеччини. У мережі почали вигадувати та висміювати як, коли та що за човни німці передадуть Україні:

Нагадаємо, що 1 червня стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню Himars, які здатні вражати об’єкти на відстань понад 500 кілометрів. Проте радіти українським військовим поки що зарано, адже на їхнє опановування знадобиться близько 3 місяців. При цьому у Білому домі зазначили, що наші воїни не можуть їх використати для ударів територією рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає РСЗВ не лише від США, а й від Великої Британії. Глава МЗС Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що Лондон і Вашингтон досягли угоди про передачу РСЗВ M270 американського виробництва на потреби українських захисників.