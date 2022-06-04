"Какая разница, что просить, если ничего не дают": заявление Стефанчука о подводных лодках насмешило сеть

Украинцы "ждут" поставку подлодок к 2050-му году.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не исключил, что Германия помимо ракет противовоздушной обороны IRIS-T SL, может поставить Украине еще и подводные лодки. Такое заявление политика вызвало бурю эмоций у пользователей сети.

Такое заявление Стефанчук высказал после того, как встретился с Федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, с которой они обсуждали поставки оружия Украине. Соответствующее заявление появилось на сайте Верховной рады.

"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы" — отметил глава ВР Украины.

Эта новость вызвала у украинцев достаточно необычную реакцию: она их рассмешила, ведь многие уже не верят в поставки оружия от Германии. В сети начали придумывать и высмеивать как, когда и что за лодки немцы передадут Украине:

Напомним, что 1 июня стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня Himars, которые способны поражать объекты на расстояние более 500 километров. Однако радоваться украинским военным пока рано, ведь на их овладение понадобится около 3 месяцев. При этом в Белом доме отметили, что наши воины не могут их использовать для ударов по территории РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит РСЗО не только от США, но и от Великобритании. Глава МИД Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон и Вашингтон достигли соглашения о передаче РСЗО M270 американского производства на нужды украинских защитников.