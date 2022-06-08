"Смішно та показово": журналіст наочно пояснив різницю між українцями та росіянами

Росіяни не сприймають війну і намагаються абстрагуватися від того, що відбувається

Поки українські волонтери збирають мільйони гривень на закупівлю всього необхідного для бійців на передовій, у росії теж вирішили спробувати назбирати грошей, але їх вистачило лише на покупку старенької "Волги", яку використовують як донор запчастин для "УАЗика".

На потуги окупантів вказав блогер Денис Казанський у телеграм-каналі. Він привів посаду російського бойовика Євгена Скрипника, який воює на боці незаконних збройних формувань на Донбасі, в якому той похвалився неймовірним здобутком.

У повідомленні зазначено, що загалом було зібрано 25 тисяч російських рублів (близько 12 тисяч гривень). За словами бойовика, покупка "Волги" обійшлася дешевше, ніж купити інший УАЗ.

"Смішно і показово. Російське суспільство загалом не сприймає війну, не відчуває причетності, абстрагується від того, що відбувається", — зазначив Казанський.

За словами українського блогера, режим диктатора володимира путіна випалив у росіян будь-яку ініціативу знизу, що призвело до того, що волонтерського руху в їхній країні просто немає.

Як повідомлялося раніше, литовський журналіст Андрюс Тапінас запустив онлайн збір коштів на купівлю БПЛА "Байрактар" на потреби ЗСУ та за три дні зібрав п’ять мільйонів євро.

Крім того, в Україні запущено фандрейзингову платформу United24, на якій за чотири тижні змогли зібрати понад 50 мільйонів доларів.