"Найоснащеніша армія світу": Арестович похвалився досягненнями ЗСУ

Арестович вважає, що Захід не хоче остаточної поразки росії

За деякими видами озброєнь ЗСУ — найоснащеніша армія світу.

Про це в п’ятницю, 17 червня, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі "Фейгин Live".

"Якщо подивитися на списки, скільки США передали нам зброї, то вийде дуже велика кількість. По протитанковому озброєнню ми, напевно, найоснащеніша армія світу. І по ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс — ред.). Але треба розуміти, що той самий Макрон сказав: "Ми не передамо вам штурмову авіацію та танки", які потрібні для успішного наступу. Вони не хочуть остаточної поразки росії тут, вони хочуть примусити росію до переговорів та укладання миру", — заявив Арестович.

Олексій зазначив, що західні поставки зробили українську армію більш оснащеною в оборонному плані, при цьому Захід не поспішає передавати Україні наступальну зброю.

До слова, Арестович порівняв допомогу, яку запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з поставками важкого озброєння. Раніше Джонсон, який несподівано прибув до Києва, запропонував готувати українських військових.

Напередодні Арестович оцінив результати зустрічі "Рамштайн-3", яка пройшла у Брюсселі, а також розповів, коли варто очікувати контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Брюсселі було названо 6 причин затримок із постачанням озброєнь в Україну.