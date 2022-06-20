Різко похолодає до +11: на яку погоду чекати в Україні до кінця червня

Зміни погоди можуть супроводжуватись сильним вітром

Зі спеки до серйозної прохолоди — наприкінці червня в Україні температура значно впаде. У частині областей зафіксують лише + 11 градусів вище за нуль вдень.

Згідно з прогнозом погоди "Гісметео", серйозних змін ситуації за вікном за найближчі 10 днів планується дві. Залежно від регіону їх ступінь коливатиметься, а вже на початку липня стовпчик термометра різко піде вгору.

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Найбільш стабільну погоду прогнозують в Одесі. Температурні коливання вдень близько +24-27 градусів, найбільше зниження синоптики обіцяють 30 червня – до +21.

Прогноз погоди у Одесі на два тижні

Інша ситуація у Харкові. Різке зниження температури очікується 22-24 червня до +17 вдень, а також наприкінці місяця. Обіцяють рясні дощі, подекуди з грозами.

Прогноз погоди у Харкові до кінця червня

У Запоріжжі та Дніпрі прогноз схожий, що пов’язане з їхнім близьким розташуванням. Зниження температури заплановано на 22-25 та 29-30 червня. У Запоріжжі зниження температури суттєвіше — до +16 градусів.

Прогноз погоди у Запоріжжі на два тижні

Прогноз погоди у Дніпрі до кінця червня

Найбільше похолодання очікується у Львові. Згідно з прогнозом, денна температура 29 червня очікується максимум 11 градусів тепла, супроводжуватися погодні катаклізми будуть сильним вітром.

Прогноз погоди у Львові до кінця червня

У столиці України погода також двічі різко зміниться до кінця червня. У Києві очікується кілька дощових днів та зниження температури до +17. Але все компенсує липень – уже на початку місяця стовпчик термометра підніметься до +36.

Прогноз погоди у Києві до кінця червня

Народний синоптик Володимир Деркач іншої думки — він вважає, що похолодання у червні не закінчиться і початок липня також стане вологим і дощовим.

Як раніше писав "Телеграф", справжньої літньої спеки варто чекати до кінця липня.