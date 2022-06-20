Резко похолодает до +11: какой погоды ждать в Украине до конца июня

Изменения погоды могут сопровождаться сильным ветром

С жары до серьезной прохлады — в конце июня в Украине температура значительно упадет. В части областей зафиксируют только + 11 градусов выше нуля днем.

Согласно прогнозу погоды "Гисметео", серьезных смен ситуации за окном за ближайшие 10 дней планируется две. В зависимости от региона их степень будет колебаться, а уже в начале июля столбик термометра резко пойдет вверх.

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Наиболее стабильной погоду прогнозируют в Одессе. Температурные колебания днем около +24-27 градусов, наибольшее снижение синоптики обещают 30 июня — до +21.

Прогноз погоды в Одессе на две недели

Иная ситуация в Харькове. Резкое снижение температуры ожидается 22-24 июня до +17 днем, а также в конце месяца. Обещают обильные дожди, местами с грозами.

Прогноз погоды в Харькове до конца июня

В Запорожье и Днепре прогноз схожий, что связано с их близким расположением. Снижение температуры запланировано на 22-25 и 29-30 июня. В Запорожье снижение температуры более существенное — до +16 градусов.

Прогноз погоды в Запорожье на две недели

Прогноз погоды в Днепре до конца июня

Наибольшее похолодание ожидается во Львове. Согласно прогнозу дневная температура 29 июня ожидается максимум 11 градусов тепла, сопровождаться погодные катаклизмы будут сильным ветром.

Прогноз погоды во Львове на две недели

В столице Украины погода также дважды резко поменяется до конца июня. В Киеве ожидается несколько дождливых дней и снижение температуры до +17. Но все компенсирует июль — уже в начале месяца столбик термометра поднимется до +36.

Прогноз погоды в Киеве до конца июня

Народный синоптик Владимир Деркач другого мнения — он считает, что похолодание июнем не закончится и начало июля также станет промозглым и дождливым.

Как ранее писал "Телеграф", настоящей летней жары стоит ждать к концу июля.