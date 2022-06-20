Резко похолодает до +11: какой погоды ждать в Украине до конца июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5
Изменения погоды могут сопровождаться сильным ветром
С жары до серьезной прохлады — в конце июня в Украине температура значительно упадет. В части областей зафиксируют только + 11 градусов выше нуля днем.
Согласно прогнозу погоды "Гисметео", серьезных смен ситуации за окном за ближайшие 10 дней планируется две. В зависимости от региона их степень будет колебаться, а уже в начале июля столбик термометра резко пойдет вверх.
Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram
Наиболее стабильной погоду прогнозируют в Одессе. Температурные колебания днем около +24-27 градусов, наибольшее снижение синоптики обещают 30 июня — до +21.
Иная ситуация в Харькове. Резкое снижение температуры ожидается 22-24 июня до +17 днем, а также в конце месяца. Обещают обильные дожди, местами с грозами.
В Запорожье и Днепре прогноз схожий, что связано с их близким расположением. Снижение температуры запланировано на 22-25 и 29-30 июня. В Запорожье снижение температуры более существенное — до +16 градусов.
Наибольшее похолодание ожидается во Львове. Согласно прогнозу дневная температура 29 июня ожидается максимум 11 градусов тепла, сопровождаться погодные катаклизмы будут сильным ветром.
В столице Украины погода также дважды резко поменяется до конца июня. В Киеве ожидается несколько дождливых дней и снижение температуры до +17. Но все компенсирует июль — уже в начале месяца столбик термометра поднимется до +36.
Народный синоптик Владимир Деркач другого мнения — он считает, что похолодание июнем не закончится и начало июля также станет промозглым и дождливым.
Как ранее писал "Телеграф", настоящей летней жары стоит ждать к концу июля.