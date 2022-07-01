"Сантиментів ніхто не відчуває": Арестович розповів, коли ЗСУ вдарять по "кримському мосту"

Російський міст в окупований Крим буде знищено

Міст через Керченську протоку, яку росія побудувала з порушенням усіх міжнародних правил, рано чи пізно буде знищено.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним, "сантиментів із цього приводу вже ніхто не відчуває".

"Потрібно буде — вдаримо по кримському мосту. У потрібний момент, у потрібний час", — сказав Арестович.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку було незаконно збудовано для забезпечення автомобільного та залізничного руху між росією та окупованим Кримом. Його будівництво завершилося у 2018 році, а після початку вторгнення росіяни його використали для перекидання військової техніки. Тому його знищення може призвести до того, що окупаційні формування на території Запорізької та Херсонської областей почнуть відчувати проблеми із постачанням.

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Про необхідність знищення мосту в Україні почали говорити ще у квітні, проте для цього українським військовим необхідно підійти ближче до узбережжя Азовського моря.

Варто зазначити, що 1 липня біля кримського мосту спостерігалося сильне задимлення. Втім, російські джерела повідомили, що дим з’явився "через навчання міноборони, МНС та росгвардії".