"Сантиментов никто не испытывает": Арестович рассказал, когда ВСУ ударят по "крымскому мосту"

Российский мост в оккупированный Крым будет уничтожен

Мост через Керченский пролив, который россия построила с нарушением всех международных правил, рано или поздно будет уничтожен.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным, "сантиментов по этому поводу уже никто не испытывает".

"Нужно будет — ударим по крымскому мосту. В нужный момент, в нужное время", — сказал Арестович.

Напомним, мост через Керченский пролив был незаконно построен для обеспечения автомобильного и железнодорожного движения между россией и оккупированным Крымом. Его строительство завершилось в 2018 году, а после начала вторжения россияне его использовали для переброски военной техники. Поэтому его уничтожение может привести к тому, что оккупационные формирования на территории Запорожской и Херсонской областей начнут испытывать проблемы со снабжением.

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О необходимости уничтожения моста в Украине начали говорить еще в апреле, однако для этого украинским военным необходимо подойти ближе к побережью Азовского моря.

Стоит отметить, что 1 июля возле крымского моста наблюдалось сильное задымление. Впрочем, российские источники сообщили, что дым появился "из-за учений минобороны, МЧС и росгвардии".