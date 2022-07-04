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"Думала, що просто сплю": постраждала при ракетному ударі по Кременчуку дівчина розповіла, як усе було (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ракетний удар по Кременчуку Новина оновлена 04 липня 2022, 00:09
Ракетний удар по Кременчуку

Дівчина відбулася тяжкими травмами

Одна з постраждалих під час ракетного удару по торговому центру у Кременчуці (Полтавська область), 19-річна Олена Безус, отримала тяжкі травми обличчя та була прооперована у міській лікарні. Зараз вона йде на виправлення, а тому змогла розповісти про те, як усе було.

Як повідомляє "Суспільне Полтава", дівчина каже, що не пам’ятає самого моменту ракетного удару, а до тями вона прийшла лише в операційній, після того, як її дістали з-під уламків.

Дівчина працювала баристою в одній із кав’ярень у торговому центрі та в день ракетного удару була на робочому місці. За словами Безус, після того, як на її телефон надійшло повідомлення про повітряну тривогу, вона подивилася на те, як поводяться працівники в сусідньому магазині, але коли не побачила, що вони закриваються або йдуть, то вирішила залишитися на місці.

Дівчина отримала тяжкі травми, з якими потрапила до кременчуцької лікарні. Там її прооперували і зараз вона йде на виправлення.

"Знайшли мене під завалами, витягли мене. Я не пам’ятаю, мені сказали, що я сама йшла, під руку мене якось вели... чесно, я думала, що просто сплю", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 27 червня, російські окупанти запустили крилату ракету по торговому центру у Кременчуці. Станом на 2 липня відомо, що внаслідок вибуху загинули 29 людей та ще 66 отримали поранення.

28 червня в російському мзс заявили, що торговий центр нібито не працював, а вже 29 червня російський диктатор володимир путін і зовсім видав заяву, що ніякого ракетного удару по ТЦ не було.

У СБУ оприлюднили відео, яке показує момент удару, щоб спростувати чергову брехню російського керівництва.

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#Україна #Росія #Кременчук #Полтавська область