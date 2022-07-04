"Думала, что просто сплю": пострадавшая при ракетном ударе по Кременчугу девушка рассказала, как все было (видео)

Девушка отделалась тяжелыми травмами лица

Одна из пострадавших во время ракетного удара по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область), 19-летняя Елена Безус, получила тяжелые травмы лица и была прооперирована в городской больнице. Сейчас она идет на поправку, а потому смогла рассказать о том, как все было.

Как сообщает "Суспільне Полтава", девушка говорит, что не помнит самого момента ракетного удара, а в сознание она пришла лишь в операционной, после того, как ее достали из-под обломков.

Девушка работала баристой в одной из кофеен в торговом центре и в день ракетного удара была на рабочем месте. По словам Безус, после того, как на ее телефон пришло уведомление о воздушной тревоге, она посмотрела на то, как себя ведут работники в соседнем магазине, но когда не увидела, что они закрываются или уходят, то решила остаться на месте.

Девушка получила тяжелые травмы, с которыми и попала в кременчугскую больницу. Там ее прооперировали и сейчас она идет на поправку.

"Нашли меня под завалами, вытащили меня. Я не помню, мне сказали, что я сама шла, под руку меня как-то вели… честно, я думала, что просто сплю", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты запустили крылатую ракету по торговому центру в Кременчуге. По состоянию на 2 июля известно, что в результате взрыва погибли 29 человек и еще 66 получили ранения.

28 июня в российском мид заявили, что торговый центр якобы не работал, а уже 29 июня российский диктатор владимир путин и вовсе выдал заявление, что никакого ракетного удара по ТЦ не было.

В СБУ же обнародовали видео, которое показывает момент удара, чтобы опровергнуть очередную ложь российского руководства.