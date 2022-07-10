"Атака клонів": прем’єром Британії може стати "двійник" Резнікова

Користувачі мережі вже жартують про "збій у матриці"

Поки що українці жартують про вражаючу схожість українського прем’єра Дениса Шмигаля з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, у мережі знайшли ще одного "втраченого брата-близнюка".

Цього разу користувачі мережі звернули увагу на нового міністра фінансів Великобританії Надхіма Захаві, який схожий не лише на Шмигаля, а й на міністра оборони України Олексія Резнікова. До слова, Захаві готується взяти участь у боротьбі за крісло прем’єра Британії після відставки Бориса Джонсона.

"Новий міністр фінансів Британії (якого називають наступником Джонсона) готується доєднатися до великої родини", — написав у своєму Фейсбуку блогер Антон Ходза.

До свого дописа він прикріпив фото Захаві, а також знімок Мішеля, Резнікова і Шмигаля, що вже наробив шуму в мережі.

У користувачів мережі таке порівняння викликало захоплення та хвилю жартів.

Нагадаємо, низка членів британського уряду звернулася до Джонсона із закликом піти у відставку через неналежну поведінку колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера, звинуваченого у домаганні до двох колег, а також через скандал із проведенням вечірок під час локдауну.

7 липня Джонсон оголосив про те, що складе повноваження і піде у відставку, але продовжить виконувати свої обов’язки доти, доки йому не знайдуть заміни.

Головним претендентом на цю посаду називали міністра оборони Бена Воллеса, проте той 9 липня зняв свою кандидатуру.