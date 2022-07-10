"Атака клонов": премьером Британии может стать "двойник" Резникова

Пользователи сети уже шутят о "сбое в матрице"

Пока украинцы шутят о поразительной схожести украинского премьера Дениса Шмыгаля с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в сети нашли еще одного "потерянного брата-близнеца".

На сей раз пользователи сети обратили внимание на нового министра финансов Великобритании Надхима Захави, который похож не только на Шмыгаля, но и на министра обороны Украины Алексея Резникова. К слову Захави готовится принять участие в борьбе за кресло премьера Британии, после отставки Бориса Джонсона.

"Новый министр финансов Британии (называемого преемником Джонсона) готовится присоединиться к большой семье", — написал в своем Фейсбук блогер Антон Ходза.

К своему посту он прикрепил фото Захави, а также нашумевший в сети снимок Мишеля, Резникова и Шмыгаля.

У пользователей сети такое сравнение вызвало восторг и волну шуток.

Напомним, ряд членов британского правительства обратились к Джонсону с призывом уйти в отставку из-за ненадлежащего поведения бывшего заместителя "парламентского организатора" Криса Пинчера, обвиняемого в домогательстве к двум коллегам, а также из-за скандала с проведением вечеринок во время локдауна.

7 июля Джонсон объявил о том, что сложит полномочия и уйдет в отставку, но продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока ему не найдут замену.

Главным претендентом на этот пост называли министра обороны Бена Уоллеса, однако тот 9 июля снял свою кандидатуру.