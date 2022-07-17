Жителі ОРДЛО "зливають" інформацію про окупантів, скаржаться російські пропагандисти: подробиці

Пропагандисти скаржаться на мешканців ОРДЛО, які передають інформацію про окупантів ЗСУ

Збройні сили України 15 липня рознесли склад боєкомплекту російських окупантів у Кадіївці (колишній Стаханов, Луганська область). Точного удару було завдано з установки M142 HIMARS, а наведення, зважаючи на все, дали місцеві жителі, які симпатизують Україні.

Принаймні таку думку висловив автор пропагандистського каналу "Romanov Лайт", який зазначив, що удару було завдано по ешелону відразу ж після прибуття.

"Судячи з моменту удару (початок розвантаження) наведення здійснювали місцеві жителі — посібники. Там їх (пособників) не те що багато, а просто до*уя", — написав він.

Варто нагадати, що речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук нещодавно розповідав "Телеграфу" про те, що в останні місяці колаборанти в ОРДЛО почали активно зливати українським військовим інформацію про знаходження російських позицій.

"Самі дають нам інформацію — тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам’ятаю за всі вісім років війни", — говорив він.

За його словами, таким чином посібники росіян намагаються заробити собі індульгенцію, оскільки розуміють, що росія не зможе перемогти у цій війні.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Спікер InformNapalm Макарук: Про ракетний спис, переговори і те, чому так активно вибухають ворожі склади Важливо розуміти – ЗСУ воюють на своїй землі і коли ми йдемо в контратаку, ми намагаємось зберегти життя наших людей, наші міста та селища.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що системи HIMARS прибули в Україну вперше з’явилася 23 червня і вже в перші тижні вони успішно показали свої найкращі сторони у боротьбі проти російських окупантів.

Найбільш показовим прикладом їх застосування стало знищення складу боєприпасів у Новій Каховці, де окупанти зберігали снаряди до своїх РСЗВ.