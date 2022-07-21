"Відправити за крейсером "Москва": українці висловилися щодо долі Кримського мосту

Багатьом транспортна розв’язка між Кримом та росією є справжньою кісткою поперек горла.

Російські політики побоюються, що Кримський міст (також відомий як Керченський) може бути незабаром зруйнований завдяки постачанню далекобійної західної зброї для ЗСУ. При цьому більшість українців підтримує цю ідею як крок у відповідь українських захисників за російські атаки на безліч мирних населених пунктів нашої країни.

"Телеграф" дослідив реакцію користувачів мережі на це дуже педантичне питання після розмови з експертами. Як з’ясувалося, переважна кількість громадян України вже готова спостерігати за паланням — як самого мосту, так і вельми прозаїчної частини тіла у росіян, котрі пишаються цією спорудою.

Люди кажуть, що Україна достатньо натерпілася за чотири місяці війни від російських загарбників. Як приклад, вони наводять звірства окупантів у Бучі та Ірпені, стерті з лиця землі Маріуполь і Сєвєродонецьк, моторошні ракетні удари по Вінниці, Кременчуку, Миколаєву, Одесі, Києву, постійно страждаючий від прильотів Харків тощо.

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Знищення Кримського мосту, на думку більшості українців, стане лише першим кроком щодо остаточного вигнання російської навали з території нашої держави.

Підтримує ідею знищення Кримського мосту та військовий оглядач Денис Попович. Він вважає, що це стало б не лише добрим військовим ходом, а й іміджевим кроком для України. Експерт наголошує, що ЗСУ обіцяли не бити із західної зброї по території рф, однак і окупований Донбас, і Крим законно українські.

"Міст через Керченську протоку є законною військовою метою, оскільки через неї здійснюється постійне постачання армії вторгнення", — наголошує Попович.

Є й ті українці, яким така ідея не до вподоби. Хтось хоче дозволити росіянам втекти, щоб у Криму й духу їх не лишилося, хтось — турбується про можливі наслідки подібної атаки. І останнє — небезпідставне, адже росіяни відомі своєю мстивістю.

Згоден з ідеєю поки що зберегти цілісність споруди і полковник запасу Сергій Грабський. Таку необхідність він пояснює тактикою ведення бою нашою армією — адже ЗСУ дотримується правил ведення війни і дозволяє противнику відступати, якщо така можливість є.

"Якщо нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, ми ставимо противника під прямий вогневий контроль. І фактично оточуємо його в Криму, — пояснює він. — А практично оточеному противнику варто дати можливість шляху відступу. І потенційно таким шляхом є Кримський міст".

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На думку Грабського, за допомогою такого відступу буде збережено багато життів, зокрема й українських військовослужбовців. При цьому експерт наголошує, що поки що Україна не має бойових можливостей щодо завдання ударів по Кримському мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що щодо знищення Кримського мосту думає політтехнолог та український офіцер Тарас Березовець.

Також ми писали, як розмірковує про можливі удари з цієї мети радник глави Офісу президента Олексій Арестович.