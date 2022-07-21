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Загроза для волонтерів? У мережі б'ють на сполох через нове рішення НБУ

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Сергій Стерненко із закупленими для ЗСУ коптерами
Сергій Стерненко із закупленими для ЗСУ коптерами

Зниження лімітів розрахунків з картки робить неможливим придбання дорогого обладнання для ЗСУ

Рішення Національного банку України про зміну лімітів на використання коштів з гривневних карткових рахунків за кордоном ставить під загрозу існування волонтерського руху. Зокрема, суттєво ускладнює закупку обладнання, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень.

На це у своєму телеграм-каналі вказав активіст та блогер Сергій Стерненко. Він нагадав, що більшість коптерів, приладів нічного бачення та інших потрібних для армії речей волонтери закупають саме за кордоном. А відтепер НБУ обмежив використання коштів на карткових рахунках сумою, еквівалентною 100 тис. грн на місяць. "Оскільки вартість того ж 1 ПНБ PVS14 становить понад 100 000 грн, або коптери Dji Mavic 3 fly more combo коштують за 1 біля 100 000 грн (чи Matrice 300 з камерою коштує понад 1 мільйон), то придбати їх буде майже неможливо", — обурився Стерненко.

При цьому він зазначив, що купівля валюти з гривневих карток заборонена, як і купівля товарів на великі суми через SWIFT-платежі – останнє унеможливлює оплату за виставленим рахунком. На думку активіста, волонтери зроблять усе можливе, щоби знайти спосіб обійти всі ці заборони, але він все ж припустив, що більшість волонтерських закупівель за кордоном здійснити тепер не вдасться.

Виправити цю ситуацію він закликав через запровадження винятків для волонтерів. "Закликаю НБУ переглянути у найкоротші строки це рішення та не створювати перешкод для посилення обороноздатності країни", — написав Стерненко. І додав, що нові норми НБУ можуть зірвати його плани із закупівлі коптерів для багатьох підрозділів ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", НБУ сьогодні також різко опустив курс гривні до долара, щоби додати стійкості економіці в умовах війни.

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#НБУ #Волонтери #Сергій Стерненко