росія може наступати лише на двох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Ворог не може атакувати з однаковою силою у всіх напрямках

Американські дослідники з Інституту вивчення війни продовжують вважати, що кульмінація наступу росії завершиться до захоплення великого міста. Вони виділили два напрями, за якими російські агресори можуть вести значні операції: спроби захоплення Бахмута та Сіверська. Саме у бік цих міст росія посилено атакує із закінчення оперативної паузи 16 липня.

Дослідники вважають, що підтримувати таку саму силу атаки на інших напрямках росіяни не можуть. Бої продовжуються також на північ від Харкова, але в області можлива й українська контратака — на південний захід від Ізюму (південна частина області).

Тим часом на півдні українські військові зробили непридатним для використання Антонівський міст у Херсонській області. Ситуація на окупованих територіях складна — ворог завозить своїх громадян для роботи через нестачу колаборантів та намагається голодом змусити людей до співпраці.

Карта боїв в Україні

Схід України

Дослідники називають інформацію про можливе контрнаступ під Ізюмом "розпливчастою". Відомо про відбиття російської атаки в Пасіці, але про якусь повномасштабну операцію точних відомостей немає.

Слов’янськ

Триває обстріл населених пунктів на північний захід від Слов’янська та на південний захід від Ізюму. Під вогнем також Чепіль між Ізюмом та Харковом, також там проводили бойову розвідку росіяни, що може вказувати на інтерес до просування у цьому напрямку.

Сіверськ

На місто йде наступ зі східного боку. Ворог продовжує безуспішно атакувати Верхньокам’янське. Населені пункти навколо під обстрілом та авіаударами.

Бахмут

У бік Бахмута атака йде з південного сходу та північного сходу. Відбити атаку вдалося біля Соледара та Берестового, спробу розвідки припинили у Семигір’ї. Вуглегірська ТЕС та Новолуганське під контролем ворога.

На рубежі Донецької та Запорізької областей, а також у районі Авдіївки не було підтверджених операцій.

Карта боїв на сході

Харків

Бої тривають у Цупівці, районі Козачої Лопані, Дементіївки, Великих Проходів. Ворог навів понтонні переправи для покращення логістики.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Українські військові завдали пошкоджень Антонівському автомобільному та залізничному мостам на Дніпрі. Проїзд для машин зачинено. Окупанти знову намагалися атакувати у районі Білогірки Херсонської області. Обстріл прилеглих українських територій триває під вогнем підприємства та житлові квартали. На окупованих територіях українці не бажають співпрацювати з ворогом та росіянам доводиться завозити своїх працівників, також на ключові пости в окупаційній владі продовжують роздавати росіянам. У Маріуполі мешканців схиляють розчищати завали відсутністю гумдопомоги та обіцянкою видати харчі за роботу.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв про релокацію російських військ на різних напрямках туди, де очікується контрнаступ українських сил оборони. Одне з таких – Херсон на півдні України. Вибухи на Антонівському мості ускладнюють логістику окупантів — їм доведеться користуватися понтонами для переправи військової техніки. Але Херсон для них — важливе місто і так просто їх не вибити. Експерт Олег Жданов розповів, чому Херсон такий важливий для кривавого диктатора володимира путіна.