Мобілізація триває: як можуть покарати за неявку до військкомату
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У більшості випадків співробітники військкомату просто перевіряють списки резерву
В Україні майже до кінця літа триває процес загальної мобілізації, хоча він, найімовірніше, затягнеться ще на кілька місяців після відповідного рішення Верховної Ради. У зв’язку з цим вирішили нагадати, що за ігнорування призову, особливо після особистого отримання повістки, передбачено кілька варіантів відповідальності перед законом. Існує як адміністративне покарання, і кримінальне.
Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на матеріал "Апострофа". За словами юриста Ростислава Кравця, який пояснює тонкощі призову на військову службу в Україні, слід неухильно виконувати розпорядження військкомату, щоб не клопотати собі проблем із законом.
Як каже юрист, люди дуже часто підписують повістки, які їм вручаються, а потім "забувають" з’явитися в центр комплектування і соцпідтримки.
Якщо людина, яка потрапила під мобілізацію, просто ігнорує першу повістку, тоді їй, швидше за все, світить адмінштраф, пояснює Ростислав Кравець. Однак є й кримінальна відповідальність. Її застосовують у разі, якщо призовник з’явився до військкомату, пройшов медкомісію, а потім не повернувся для несення служби чи уточнення інших моментів.
Юрист додає, що перший штраф українці, котрі "динамлять" військкомати, будуть змушені сплатити в сумі від 85 до 119 гривень. Якщо ігнорування повістки продовжується, стягнення підвищиться — до 255 гривень. Втім, якщо призовник виявиться серйозним "уклоністом", йому може навіть загрожувати обмеження волі до трьох років.
Зазначимо, що проігнорувати заклик просто викинувши повістку, не вийде. За це теж існує окрема відповідальність — штрафи в такому разі набагато вищі.
Також "Телеграф" писав, чи в Україні можуть мобілізувати людей на фронт без бажання самих призовників. Це питання стало особливо гострим під час воєнного стану.