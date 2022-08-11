Мобілізація триває: як можуть покарати за неявку до військкомату

У більшості випадків співробітники військкомату просто перевіряють списки резерву

В Україні майже до кінця літа триває процес загальної мобілізації, хоча він, найімовірніше, затягнеться ще на кілька місяців після відповідного рішення Верховної Ради. У зв’язку з цим вирішили нагадати, що за ігнорування призову, особливо після особистого отримання повістки, передбачено кілька варіантів відповідальності перед законом. Існує як адміністративне покарання, і кримінальне.

Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на матеріал "Апострофа". За словами юриста Ростислава Кравця, який пояснює тонкощі призову на військову службу в Україні, слід неухильно виконувати розпорядження військкомату, щоб не клопотати собі проблем із законом.

Як каже юрист, люди дуже часто підписують повістки, які їм вручаються, а потім "забувають" з’явитися в центр комплектування і соцпідтримки.

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Якщо людина, яка потрапила під мобілізацію, просто ігнорує першу повістку, тоді їй, швидше за все, світить адмінштраф, пояснює Ростислав Кравець. Однак є й кримінальна відповідальність. Її застосовують у разі, якщо призовник з’явився до військкомату, пройшов медкомісію, а потім не повернувся для несення служби чи уточнення інших моментів.

Юрист додає, що перший штраф українці, котрі "динамлять" військкомати, будуть змушені сплатити в сумі від 85 до 119 гривень. Якщо ігнорування повістки продовжується, стягнення підвищиться — до 255 гривень. Втім, якщо призовник виявиться серйозним "уклоністом", йому може навіть загрожувати обмеження волі до трьох років.

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Зазначимо, що проігнорувати заклик просто викинувши повістку, не вийде. За це теж існує окрема відповідальність — штрафи в такому разі набагато вищі.

Також "Телеграф" писав, чи в Україні можуть мобілізувати людей на фронт без бажання самих призовників. Це питання стало особливо гострим під час воєнного стану.