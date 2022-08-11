"600 доларів за живого кадировця": на солдатів-окупантів в Україні повісили цінник
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У такий спосіб хочуть збільшити обмінний фонд полонених
Український журналіст Володимир Золкін, який відомий тим, що бере інтерв’ю у полонених загарбників, оголосив про винагороду для українських солдатів. Українським захисникам запропонували брати у полон окупантів за додаткову винагороду.
З відповідним закликом журналіст звернувся на своєму YouTube-каналі. У ньому Золкін закликав українських бійців поповнювати фонд полонених для подальших обмінів із російською стороною.
Золкін також опублікував "прейскурант":
- за бойовика "ДНР/ЛНР" — 200 $
- солдата рф — 300 $
- молодшого офіцера — 400 $
- старшого офіцера/льотчика — 500 $
- кадировця — 600 $
Володимир розповів, що така градація цін пов’язана з тим, що в росії мешканців ОРДЛО не вважають за людей, а "кадировців" міняють у першу чергу.
Золкін зазначив, що українським військовим у жодному разі не варто ризикувати життям, щоб захопити в полон окупанта, проте за можливості краще зробити це, щоб повернути наших героїв. Також журналіст пожартував, що тепер росіяни під час здачі в полон кидатимуть зброю і кричатимуть "300 баксів", щоб залишитися живими.
Раніше Володимир пояснив, чому "кадировці" не затримуються в українському полоні.
Нагадаємо, в інтерв’ю Золкіну російський офіцер зізнався, що крав гроші та цінні речі у будинках українців.