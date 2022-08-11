"600 доларів за живого кадировця": на солдатів-окупантів в Україні повісили цінник

У такий спосіб хочуть збільшити обмінний фонд полонених

Український журналіст Володимир Золкін, який відомий тим, що бере інтерв’ю у полонених загарбників, оголосив про винагороду для українських солдатів. Українським захисникам запропонували брати у полон окупантів за додаткову винагороду.

З відповідним закликом журналіст звернувся на своєму YouTube-каналі. У ньому Золкін закликав українських бійців поповнювати фонд полонених для подальших обмінів із російською стороною.

Золкін також опублікував "прейскурант":

за бойовика "ДНР/ЛНР" — 200 $

солдата рф — 300 $

молодшого офіцера — 400 $

старшого офіцера/льотчика — 500 $

кадировця — 600 $

Володимир розповів, що така градація цін пов’язана з тим, що в росії мешканців ОРДЛО не вважають за людей, а "кадировців" міняють у першу чергу.

Золкін зазначив, що українським військовим у жодному разі не варто ризикувати життям, щоб захопити в полон окупанта, проте за можливості краще зробити це, щоб повернути наших героїв. Також журналіст пожартував, що тепер росіяни під час здачі в полон кидатимуть зброю і кричатимуть "300 баксів", щоб залишитися живими.

Читайте також: Категорія Новини Росії Сподобалася компенсація: у Росії батьки відмовилися шукати сина, який зник на війні Росіяни вважають за краще отримати "гробові", ніж шукати своїх синів, які потрапили в полон в Україні.

Раніше Володимир пояснив, чому "кадировці" не затримуються в українському полоні.

Нагадаємо, в інтерв’ю Золкіну російський офіцер зізнався, що крав гроші та цінні речі у будинках українців.