Росіяни атакують за декількома напрямками, використовуючи заборонену зброю: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти знову активізувалися на Донеччині, сподіваючись відтіснити ЗСУ подалі від Донецька

Українські військовослужбовці стримують російське навалу на всіх напрямках фронту, "найгарячішим" з яких, як і раніше, залишається Донбас. Минулої доби найбільша кількість бойових дій припала на Донеччину, через що на харківському напрямку інтенсивність атак трохи знизилася. Росіяни знову звернули пильну увагу на Сіверськ та Бахмут, а також мріють відкинути лінію фронту подалі від Донецька.

Такі висновки роблять фахівці американського Інституту вивчення війни, які підготували нові карти боїв станом на ранок п’ятниці, 12 серпня. Аналітики наголошують, що активність на Донбасі не заважає дуже швидкому розвитку подій та на південному відрізку фронту.

Особливого просування російської армії на Харківщині не спостерігається — основна частина боїв перейшла все ж таки до Донецької області. Під вогнем окупантом знаходяться населені пункти поблизу Сіверська та Бахмута. Неспокійно й у районі Пісків, адже ворог сподівається змістити позиції ЗСУ, щоби захопити більше територій. На півдні триває боротьба авіацій, але наступальних дій на суші з боку армії рф помічено не було.

Свіжі карти боїв в Україні 12 серпня

Донбас

Регулярно обстрілюється ділянка вздовж адміністративних кордонів Донецької та Харківської областей. Найбільше дістається території поряд із Ізюмом та Слов’янськом. Також росіяни знову звернули увагу на Сіверськ та Бахмут. Було зроблено кілька спроб наземних атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Своє просування ворог прикриває масивним артилерійським вогнем, що може свідчити про знижену інтенсивність піхоти.

Також регулярно наносяться удари поряд із Бахмутом, адже окупанти не залишають надій на захоплення цього міста. При цьому в українському Генштабі стверджують, що противник був змушений відступити від Яківлєвки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі у цьому напрямі. Втім, це не означає, що місто залишається в безпеці — ймовірність посилення наступу з півночі, півдня і сходу.

Карти боїв на Донбасі 12 серпня

Також активні бої відбуваються під Донецьком — поряд з Мар’їнкою та Пісками. Варто зазначити, що у мережі з’явилося відео, де Піски обстрілюються термобаричними артилерійськими системами ТОС-1А. Це озброєння є засобом масового ураження, тому негласно вважається забороненим. Втім, росіяни часто використовують усі доступні види зброї, щоб зламати український опір.

Фахівці припускають, що противник продовжить зміцнювати свої позиції на північному заході від Донецька, намагаючись відтіснити українські сили ближче до Авдіївки. Ворогу не надто подобається така близькість ЗСУ до обласного центру Донеччини.

Варто додати, що, найімовірніше, під час важких боїв на Слов’янському та Ізюмському напрямку могла бути знищена 64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада армії рф. Саме цей підрозділ підозрюється у скоєнні звірств у Бучі. Іноземні аналітики припускають, що в Кремлі спеціально перекинули даних військових на найгарячішу ділянку, щоб гарантувати їхнє мовчання в майбутньому.

Харків

Карти боїв за Харків 12 серпня

Минулої доби, 11 серпня, наземного просування російських військ на Харківському напрямку зафіксовано не було. Однак росіяни продовжують застосовувати на цій ділянці інші способи залякування — артилерію та авіацію. Так, російські літаки завдавали ударів по Старому Салтову та Ртищівці. Також напередодні вночі ракетами вдарили й по Харкову.

Південь України

Регулярні обстріли — ось у якому режимі живуть населені пункти вздовж адміністративного кордону Хесонщини та Миколаївщини. Втім, за останню добу наступальних операцій із боку ворога не було. При цьому регулярно використовується авіація — були здійснені удари по Андріївці, Лозовому, Великому Артакову та Білій Криниці, а також неподалік Херсона — поряд із Новогригорівкою та Мирним.

Карти боїв за Херсон 12 серпня

При цьому наголошується, що інтенсивність російських окупантів значно знизилася після того, як у Новофедорівці було розбито військовий аеродром. Ворог почав частіше використовувати артилерію, через що страждає Миколаїв та найближчі до нього населені пункти. Це не заважає ЗСУ активність знищувати командні пункти армії рф та їх склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про плани російської армії змінити ще одного важливого воєначальника, відповідального за те, що відбувається в Україні. Ймовірно, керівництву армії рф не надто подобаються великі втрати та інші невдачі на фронті.

Крім цього ми писали, що росія продовжує розжарювати ситуацію на південному напрямку, використовуючи як шантаж Запорізьку АЕС. Напередодні об’єкт знову потрапив під обстріл російських окупантів.