Не радник Єрмака: у Зеленського назвали офіційну посаду Арестовича

В ОПУ відповіли на бентежне для багатьох питання

В Офісі президента України вирішили прокоментувати "зраду" навколо Олексія Арестовича та пояснили, яку саме посаду він обіймає на Банковій.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Арестович справді не є радником керівника ОПУ Андрія Єрмака, ані радником його заступників.

"Він так багато говорить що ми зробили його… радником всього Офісу", — написав Подоляк.

Він зазначив, що посада Арестовича називається "радник Офісу президента" і саме так він значиться у штатному розкладі.

"І тому як "радник керівника Офісу" особисто можу лише порадити шановним журналістам уважніше складати запити та детально перевіряти інформацію", — додав він.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Арестович не перебуває у списках радників голови ОПУ з’явилася в українських ЗМІ 20 серпня, після чого постало питання про те, чи справді він пов’язаний з Банковою.

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Нагадаємо, 11 серпня Арестович припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави на наступних президентських виборах та назвав умову.

Психолог Світлана Чуніхіна пізніше пояснила це тим, що він вважає себе популярнішим за чинного главу держави.