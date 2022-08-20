Не советник Ермака: у Зеленского назвали официальную должность Арестовича

В ОПУ ответили на волнующий многих вопрос

В Офисе президента Украины решили прокомментировать "зраду" вокруг Алексея Арестовича и объяснили, какую именно должность он занимает на Банковой.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Арестович действительно не является советником руководителя ОПУ Андрея Ермака, ни советником его заместителей.

"Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего Офиса", — написал Подоляк.

Он отметил, что должность Арестовича называется "советник Офиса президента" и именно так он числится в штатном расписании.

"И потому как "советник руководителя Офиса" лично могу лишь посоветовать уважаемым журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию", — добавил он.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Арестович не числится в списках советников главы ОПУ появилась в украинских СМИ 20 августа, после чего возник вопрос о том, действительно ли он связан с Банковой.

Напомним, 11 августа Арестович допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на следующих президентских выборах и назвал условие.

Психолог Светлана Чунихина позже объяснила это тем, что он считает себя популярнее действующего главы государства.