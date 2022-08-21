Вирішила "надолужити втрачені роки"? У Києві 77-річна бабуся продала чужу квартиру за підробленими документами за 1,5 млн доларів

Пенсіонерці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років

Незважаючи на те, що шахраям у сфері нерухомості постійно "перекривають кисень", прагнення відчути смак "солодкого життя" проявляється не лише у молодих людей, а й у представників старшого покоління.

Ймовірно, з цієї причини 77-річна пенсіонерка пішла на явну фальсифікацію та обман, і, представившись покупцям жінкою з іншим ім’ям і, використовуючи фіктивні документи, продала їм чужу квартиру.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці зазначають, що під час проживання в будинку жінка отримала доступ до оригіналів документів, які встановлюють право, зняла їх копії, а потім виготовила нові з підробленими даними на своє ім’я.

Надалі пенсіонерка, видаючи себе за законну власницю, знайшла сумлінних клієнтів, які виявили бажання придбати майно.

"Під час укладання договору купівлі-продажу фігурантка пред’явила нотаріусу та потенційним покупцям підроблені документи: паспорт іншої громадянки України, свідоцтво про право на спадщину та виписку про реєстрацію у Спадковому реєстрі Уклавши договір із клієнтами шляхом обману, жінка таким чином заволоділа ,5 мільйонами гривень ", — повідомили в поліції.

Наразі поліцейські розшукують організатора злочинної схеми.

Щодо бабусі, суд обрав правопорушницю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Арешт шахрайки

"Слідчі процесуального керівництва міської прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання свідомо підробленого документа та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", зазначили у столичній поліції.

Нагадаємо, що раніше покупців квартир захистили від нечесних забудовників: що змінилося із ухваленням нового закону.