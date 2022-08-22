Пені не буде, але платити доведеться: у суді роз’яснили, чи українців можуть відключати від "комуналки" за борги

Законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів

У зв’язку з тим, що в Україні наразі запроваджено військове становище, всім провайдерам комунальних послуг заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованість, а також зупиняти їх надання.

Причина – ці заборони регулюються відповідною ухвалою уряду, йдеться у роз’ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Мова йде насамперед про електропостачання, але також зазначається, що на час військового стану в Україні та протягом півроку після його скасування діє заборона на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, "утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги".

"Таким чином законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів", — зазначають у суді.

Зростати не будуть ціни на газ, опалення та гарячу воду. Відповідний закон 2479-IX запрацював із 19 серпня. У документі зазначено, що він набирає чинності наступного дня після офіційного оприлюднення. Публікація тексту закону відбулася 18 серпня.

Але при цьому вказується, що споживачам також не слід сильно "розслаблятися", оскільки військовий стан не звільняє їх від оплати послуг у повному обсязі, адже наповнення бюджету є однією зі складових стабільності економіки.

Іншими словами: на час воєнного стану в Україні діє заборона на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), але через півроку після повернення до мирного життя всі борги доведеться сплатити.

Нагадаємо, що інфляція в Україні станом на липень досягла рівня 22,2%, порівняно з показниками минулого року. За цей період найбільше подорожчав транспорт та продукти.