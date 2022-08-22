Пени не будет, но платить придется: в суде разъяснили, могут ли украинцев отключать от "коммуналки" за долги

Законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов

В связи с тем, что в Украине в настоящее время введено военное положение, всем провайдерам коммунальных услуг запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление.

Причина – данные запреты регулируются соответствующим постановлением правительства, говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда.

Речь идет, прежде всего, об электроснабжении, но также указывается, что на время военного положения в Украине и в течение полгода после его отмены действует запрет на начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, "образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги".

"Таким образом законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов", — отмечают в суде.

Расти не будут цены на газ, отопление и горячую воду. Соответствующий закон 2479-IX заработал с 19 августа. В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после официального обнародования. Публикация текста закона состоялась 18 августа.

Но при этом указывается, что потребителям также не следует сильно "расслабляться", так как военное положение не освобождает их от оплаты услуг в полном объеме, ведь наполнение бюджета является одной из составляющих стабильности экономики.

Другими словами: на время военного положения в Украине действует запрет на начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), но впоследствии, по происшествии полугода после возвращения к мирной жизни, все долги придется уплатить.

Напомним, что инфляция в Украине по состоянию на июль достигла уровня 22,2% по сравнению с показателями прошлого года. За этот период больше всего подорожал транспорт и продукты.