Як оформити пенсію не особисто: українцям розповіли про два варіанти

Загалом, будь-хто може оформити пенсію без візиту до сервісного центру ПФУ, але недієздатні особи мають право зробити це через законного представника

Українським пенсіонерам за певними послугами необхідно звертатись до Пенсійного фонду, наприклад, повідомляти про своє працевлаштування, щоби не втратити доплати до пенсії. А ще подавати заяву на призначення цієї самої пенсії – за законом її нарахування починається після особистого звернення громадянина. Але нерідко громадяни звертаються з питаннями, чи може хтось зробити таке звернення за них.

На Facebook-сторінці Пенсійного фонду відповіли. За законом єдиним винятком, коли заяву може подати не сам отримувач пенсії, є випадок, коли ця людина є недієздатною або її дієздатність обмежена. В такому разі документи подає той, хто її законним представником.

Але для решти є спосіб, як подати документи без особистого візиту до сервісного центру ПФУ. Це електронна заява, що подається через вебпортал електронних послуг Фонду. Така заява скріплюється кваліфікованим електронним підписом громадянина, що зараховується як особисте звернення, хоча по суті людина не контактує напряму з ПФУ. При цьому стороння допомога не забороняється. У разі електронного звернення подати документи на пенсію для недієздатної чи обмежено дієздатної особи теж може законний представник.

Як повідомляв "Телеграф", призначення пенсії може відбутись і в автоматичному режимі. Для цього необхідно заздалегідь переконатись що на вебпорталі ПФУ є всі необхідні відомості і надати ті, яких бракує. Загалом, у Фонді наголошують, що уже чимало послуг перевели в електронний формат і заохочують громадян користуватись ним.