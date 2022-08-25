Как оформить пенсию не лично: украинцам рассказали о двух вариантах

В целом, кто угодно может оформить пенсию без визита в сервисный центр ПФУ, но недееспособные лица имеют право сделать это через законного представителя

Украинским пенсионерам за определенными услугами необходимо обращаться в Пенсионный фонд, например, сообщать о своем трудоустройстве, чтобы не потерять доплату к пенсии. А еще подавать заявление на назначение этой же пенсии – по закону его начисление начинается после личного обращения гражданина. Но нередко граждане обращаются с вопросами, может ли кто-нибудь сделать такое обращение за них.

На Facebook-странице Пенсионного фонда ответили. По закону единственным исключением, когда заявление может подать не сам получатель пенсии, есть случай, когда этот человек является недееспособным или его дееспособность ограничена. В таком случае документы представляет тот, кто его законным представителем.

Но для остальных есть способ подачи документов без личного визита в сервисный центр ПФУ. Это электронное заявление, которое подается через веб-портал электронных услуг Фонда. Такое заявление скрепляется квалифицированной электронной подписью гражданина, которая засчитывается как личное обращение, хотя по сути человек не контактирует с ПФУ. При этом посторонняя помощь не возбраняется. В случае электронного обращения подать документы на пенсию для недееспособного или ограниченно дееспособного лица тоже может законный представитель.

Как сообщал "Телеграф", назначение пенсии может состояться и в автоматическом режиме. Для этого необходимо заранее убедиться, что на вебпортале ПФУ есть все необходимые сведения и предоставить недостающие. В целом, в Фонде отмечают, что уже немало услуг перевели в электронный формат и поощряют граждан пользоваться им.