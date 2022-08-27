"Вражаючі цифри": міністр розповів, скільки шкіл в Україні "демілітаризували" окупанти

На окупованих росіянами територіях знаходиться 10% від загальної кількості навчальних закладів країни

В Українському Міністерстві освіти розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення росії, котре триває в Україні вже 185 день поспіль, окупанти повністю зруйнували 269 навчальних закладів. Загалом ушкоджень зазнали 2131 школа.

Про це у своєму черговому інтерв'ю для видання "Гордон" розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, відповідаючи на запитання журналіста про те, яка кількість шкіл зруйнована росіянами з першого дня війни на українських територіях. За словами очільника освітнього відомства, для нього ця тема є вкрай важкою, адже цифри є просто разючими.

"Я вчора відвідав чотири школи зруйновані разом із міністром освіти Чехії, який сьогодні головує у Євросоюзі в освітньому форматі. До цього була Франція, і нам дуже допомагала. Ми вчора з паном міністром відвідали чотири пошкоджені чи зруйновані школи. На сьогоднішній день важка статистика: 269 навчальних закладів повністю зруйновано, 2131 навчальний заклад пошкоджено. Це разючі цифри", — пояснив він.

Шкарлет також додав, що станом на зараз в Україні 1300 навчальних закладів перебувають під окупацією агресора і це 10% від загальної кількості шкіл, які діяли в Україні до початку війни із кривавою сусідньою країною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у блокадному Маріуполі через бездіяльність окупантів у декількох районах міста горять житлові будинки і школи. Рятувальники ліквідовувати загоряння у спорудах не поспішають. Також нагадаємо, що в окупованому росіянами місті окупанти почали шантажувати місцевих жителів, погрожуючи відбирати дітей через те, що батьки не хочуть віддавати їх у школи здобувати російську освіту.