На зустрічі Кулеби у Празі помітили делікатний момент: українці відреагували з гумором

Голову МЗС Україні та його німецьку колегу посадили за стіл з пом’ятою скатертиною, чим дуже розвеселили українців

На неформальному саміті міністрів закордонних справ країн Євросоюзі у Празі, де було вирішено ускладнити росіянам видачу шенгенських віз, побував і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Про це він написав у своєму Twitter, доповнивши пост знімком із зустрічі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", — повідомив Кулеба. Але користувачів вразило не це. А те, що високих чиновників двох країн посадили за стіл з невипрасуваною скатертиною.

Зокрема на цей факт звернув увагу репер OTOY (В’ячеслав Дрофа). "Якби моя бабуся побачила, що на зустрічі міністрів настільки непропрасована скатертина – п****лєй получив би весь Європарламент", — написав він. І додав, відмітивши міністра: "Пане Дмитро, поясніть їм шо то так негоже. Приїхав Міністр, а скатертина як корові з горла".

У реплаях українці почали жартувати з приводу цього невеличкого конфузу. Хтось обіцяв наступного разу на претензії мами, що речі непопрасовані, відповідати: "Я просто європейка", хтось припускав, що на столі були видряпані непристойності, тому його швидко накрили чим під руку потрапило, хтось згадував школу і який скандал викликала би така скатертина, постелена на День учителя.

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