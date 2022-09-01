На встрече Кулебы в Праге заметили деликатный момент: украинцы отреагировали с юмором

Главу МИД Украины и его немецкую коллегу посадили за стол с помятой скатертью, чем очень развеселили украинцев

На неформальном саммите министров иностранных дел стран Евросоюза в Праге, где было решено усложнить россиянам выдачу шенгенских виз, побывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в своем Twitter, дополнив пост снимком со встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым", — сообщил Кулеба. Но пользователей поразило не это. А то, что высоких чиновников двух стран посадили за стол с невыглаженной скатертью.

В частности, на этот факт обратил внимание рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа). "Если бы моя бабушка увидела, что на встрече министров столь непроглаженная скатерть — п****ей получил бы весь Европарламент", — написал он. И добавил, отметив министра: "Господин Дмитрий, объясните им что-то так плохо. Приехал Министр, а скатерть как корове из горла".

В реплаях украинцы начали шутить по поводу этого небольшого конфуза. Кто-то обещал в следующий раз на претензии мамы, что вещи неотутюжены, отвечать: "Я просто европейка", кто-то предполагал, что на столе были выцарапаны непристойности, поэтому его быстро накрыли чем под руку попало, кто-то вспоминал школу и какой скандал вызвала бы такая скатерть, постеленная на День учителя.

Как сообщал "Телеграф", на днях волну возмущения вызвал сбор средств на выкуп из следственного изолятора киевского наркоторговца Юрия Чернецкого. Он попался за продажей запрещенных веществ и суд назначил ему залог в размере 4 млн грн. Жена Чернецкого Инна Воронова попросила эти деньги у своих подписчиков в Instagram, за что ее осудили, потому что это неэтично – собирать на залог правонарушителю, когда в армии столько незакрытых потребностей. В свою очередь снайперша Евгения Эмеральд объявила свой сбор 4 млн грн на нужды ВСУ под лозунгом: "Что выберешь? Победу или наркотики?"