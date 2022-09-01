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У вересні погода буде теплішою, ніж зазвичай: прогноз синоптиків на перший місяць осені

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Синоптики обіцяють на вересень досить приємну погоду
Синоптики обіцяють на вересень досить приємну погоду

У перший місяць осені можуть трапитись і перші заморозки

Народний синоптик Володимир Деркач передбачив теплий вересень без виражених погодних гойдалок, хоча і подекуди з дощовими днями. З ним згоден і Український гідрометеорологічний центр, який дав професійний прогноз місячної температури та кількості опадів з урахуванням багаторічних спостережень.

Як повідомили у Гідрометцентрі, середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів вище нуля за Цельсієм. У Карпатах, як зазвичай, буде прохолодніше – там синоптики прогнозують 12-13 градусів. Попри те, що спекою такі цифри назвати важко, це все ж на 1-1,5 градуси вище за норму.

Щодо дощів, то фахівці упевнені – нестача буде, але досить помірна. В основному по території України прогнозується випадіння 29-60 мм опадів, а у Карпатських горах – 76-87 мм.

У Гідрометцентрі також навели середні погодні показники для вересня в Україні. Середня місячна температура зазвичай у цю пору складає 13-17 градусів, на півдні місцями до 18-20, а у гірських районах – в межах 9-15.

Втім, у вересні можна чекати і перших заморозків у повітрі. У перший місяць осені вони траплялись у другій та третій декадах. Трошки раніше це явище спостерігали синоптики у горах, місцями у північно-східних, Черкаській та Кіровоградській областях – там воно траплялось і у першій декаді.

Навели синоптики Гідрометцентру і середні значення для вересневих опадів. На загал це 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, в Карпатах місцями 77-130 мм.

Як повідомляв "Телеграф", перші дні вересня і справді очікуються в Україні досить теплими, хоча спека останніх днів серпня спаде.

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#Погода #Гідрометцентр #Вересень