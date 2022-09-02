"Мінськ" Україні більше не потрібен: через півроку війни Зеленський прийняв важливе рішення

Президент скасував низку указів щодо Тристоронньої контактної групи

На сьомому місяці війни росії проти нашої країни президент Володимир Зеленський прийшов до рішення про необхідність скасування "мінського протоколу", в рамках якого проходили переговори щодо мирного врегулювання на сході України.

Про це йдеться в указі глави Української держави на його офіційному сайті.

Наказ Президента

Указом скасовується низка законодавчих актів про освіту та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, новим документом Зеленський скасовує свій указ від 5 травня 2020 року № 167/2020, яким було утворено українську делегацію у ТКГ та затверджено її персональний склад. Також скасовано укази, якими вносилися зміни до нього.

Нагадаємо, що до складу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України входили уповноважені представники України, росії та ОБСЄ, а саму її створено як майданчик для реалізації рішень зустрічей у Нормандському форматі.

Нагадаємо, що немов передчуваючи рішення Зеленського, лідери Франції та Німеччини раптово заговорили про нові переговори з путіним. Хоча, можливо, саме цим фактом і було спричинено "раптове" рішення президента України.