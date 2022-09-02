"Минск" Украине больше не нужен: спустя полгода войны Зеленский принял важное решение

Президент отменил ряд указов по Трехсторонней контактной группе

На седьмом месяц войны россии против нашей страны президент Владимир Зеленский пришел к решению о необходимости упразднения "минского протокола", в рамках которого проходили переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины.

Об этом идет речь в указе главы Украинского государства на его официальном сайте.

Указ президента

Указом упраздняются ряд законодательных актов об образовании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

В частности, новым документом Зеленский отменяет свой указ от 5 мая 2020 года № 167/2020, которым была образована украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав. Также упразднены указы, которыми вносились изменения в него.

Напомним, что в состав Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины входили уполномоченные представители Украины, россии и ОБСЕ, и создана она была как площадка для реализации решений встреч в Нормандском формате.

Напомним, что будто предчувствуя решение Зеленского, лидеры Франции и Германии внезапно заговорили о новых переговорах с путиным. Хотя, возможно, именно этим фактом и было вызвано "внезапное" решение президента Украины.