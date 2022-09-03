Затишок і тепло взимку безкоштовно: як побудувати за 52 тисячі грн будинок, який не потребує опалення

При створенні будинку використовувалися переважно "підручні засоби"

Через не надто радісніші прогнози з приводу майбутнього опалювального сезону в українців все більшим попитом користуються буржуйки, а також різні засоби для опалення житла.

І доки деякі жителі міст і сіл утеплюють стіни або заклеюють вікна, інші мислять масштабніше і створюють цілі будинки, які відрізняються низьким енергоспоживанням, до того ж не залежать від зовнішнього опалення.

Один із прикладів такого підходу до проблеми енергозережння опублікував на своїй сторінці у Facebook політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

На відео його товариш Андрій Закревський розповів, як йому вдалося "створити з нуля" за 52 тисячі гривень будинок, що не потребує опалення взимку.

При цьому він підкреслює, що 52 тисячі грн – це ціни на товари, за якими їх можна замовити в інтернеті зараз, насправді вартість будівлі виявилася навіть дешевшою – в районі 1,5 тисяч доларів.

Ідеєю для створення будинку стали дошки, які залишилися після будівництва дачі: господареві було шкода їх викидати, і він подумав, а чому б не використати таке "багатство" для створення ще одного будиночка.

У якості стін Закревський використовував кут свого паркану, дві інші стіни створювалися за допомогою австро-угорської цегли, яка доступна в області завдяки розбору застарілих будівель, а також вікон, що залишилися від розбору сучасніших будинків.

Австроугорьска цегла

Будинок дуже засклений, тому і влітку, і взимку в ньому дуже багато світла. Всі вікна я купив на OLX. та двері – їх купили за 900 грн. Розміри будинку "танцювали" від розміру вікон, які я купив. Це найдорожче, що є в будинку ", — розповідає автор відео.

Стіни з боку паркану — це сендвіч-панель: бетон, потім — плівка, за нею — мінеральна вата 200 мм, знову плівка.

Потім творець будинку поставив 5 колон, які побудовані методом класичного каркасного будівництва – усередині них 4 арматурини, залитих бетоном. До каркасу було докуплено п’ять потужних дощок, які зв’язали будівлю та послужили основною для стелі.

З підлогою будівельник-аматор трохи полінувався і не став піднімати її над рівнем землі, а просто зробив 5-сантиметрову стяжку все тією ж землею, але передбачив підігрів підлоги разом з датчиками. На стяжку була покладена плитка — вона всього двох кольорів, оскільки представляє собою доступні мережі залишки. Плитка коштувала 100 грн за квадратний метр.

Дах був зроблений з дощок, а зверху на нього постелили бітумну черепицю — ціна цього задоволення — 6,5 тисячі гривень.

На електрику пішло ще 5 тисяч гривень – але це разом із розподільчим щитом та розетками.

Другою статтею витрат при створенні будинку стали меблі – 16 тисяч. Старий диван забрали з дому, всі інші меблі зробили своїми руками, використовуючи технічне ДСП. У цей ансамбль добре вписалася бита стільниця — виявляється, таких багато в мережі.

У результаті вийшов будиночок площею 13,6 квадратних метрів зсередини.

Найголовніше ж, що є в будинку, зазначає господар — це не ціни на будматеріали, а те, що таке скромне житло споживає взимку всього приблизно 300 Вт енергії на опалення. Причина цього – і широкі вікна, що виходять на південь, і високі стелі, під якими збирається тепле повітря.

"У грудні я приїхав сюди після відрядження, і температура в будинку була 11 градусів — навіть за низької температури на вулиці. Причиною цього виявилося те, що я забув відключити холодильник ", — ділиться Закревсій.

Надалі на будинку будуть встановлені сонячні панелі, від яких працюватиме кондиціонер.

"Коли почалася війна, мій друг евакуювався з Харкова, і ми тут з ним спокійно у лютому та березні тут жили. І було тут дуже тепло. Іноді ми включали підігрів підлоги, і почували себе досить комфортно", — розповідає Андрій Закревський.

Також він наводить підсумкову калькуляцію будинку:

Кут паркану – безкоштовно;

Вікна куплені на ОЛХ за 4700 грн (два вікна та балконні двері);

5 колон по 2 метри, та цегла для краси, 200 шт. 7000 грн;

Дошки від опалубки, старі, 80 кв. метрів 1500 грн.;

80 кв метрів скловати, 6400 грн;

10 банок фарби, валики, наждачка, розчинник, 2800 грн.;

Меблі, 16000 грн;

Тепла підлога 3100;

Електрика, 5500;

Плитка, 13 кв. метрів, клей, 2000 грн.;

Бітумна черепиця та цвяхи – 6000 грн.

Загалом досить доступні ціни для створення "затишного гніздечка" на зимовий період.

Енергоефективний будинок

Нагадаємо, що на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, мешканцям деяких міст слід забути про опалювальний сезон. Йдеться не лише про прифронтові міста — Слов’янськ, Краматорськ, Миколаєв, Харків – але навіть Запоріжжя, Кривий Ріг та Дніпро. Цілком можливо, що величезні проблеми з опалювальним сезоном чекатимуть на Сумську область, де останнім часом почастішали обстріли. Тому перспективи створення такого будиночка виглядають дуже привабливими.