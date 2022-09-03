Уют и тепло зимой бесплатно: как построить за 52 тысячи грн дом, который не нуждается в отоплении

При создании дома использовались в основном "подручные средства"

Ввиду не самых радостных прогнозов по поводу предстоящего отопительного сезона у украинцев все большим спросом пользуются буржуйки, а также различные средства для отопления жилищ.

И пока некоторые жители городов и сел утепляют стены или заклеивают окна, другие мыслят более масштабно и создают целые дома, которые отличаются низким энергопотреблением, так к тому же не зависят от внешнего отопления.

Один из примеров такого подхода к проблеме энергосбежения опубликовал на своей странице в Facebook политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

На видео его товарищ Андрей Закревский рассказал, как ему удалось "создать с нуля" за 52 тысячи гривен дом, который не нуждается в отоплении зимой.

При этом он подчеркивает, что 52 тысячи грн – это цены на товары, по которым их можно заказать в интернете, на самом же деле стоимость строение оказалась даже дешевле – в районе 1,5 тысяч долларов.

Идеей для создания дома стали доски, которые остались после строительства дачи: хозяину было жаль их выбрасывать, и он подумал, а почему бы не употребить такое "богатство" для создания еще одного домика.

В качестве стен Закревский использовал угол своего забора, две других стены создавались при помощи австро-венгерских кирпичей, которые доступны в области благодаря разбору старых обветшалых зданий, а также окон, оставшихся от разбора более современных строений.

Австровенгерский кирпич

"Дом очень застекленный, поэтому и летом, и зимой в нем очень много света. Все окна я купил на OLX. Все они – бывшие в употреблении, люди их выбрасывали, поэтому они мне обошлись по цене от 1400 – 2000 гривен. Точно так же и двери – их купили за 900 грн. Размеры дома "плясали" от размера окон, которые я купил. Это самое дорогое, что есть в доме", — рассказывает автор видео.

Стены со стороны забора представляют собой некий сэндвич-панель: бетон, затем – пленка, за ней – минеральная вата 200 мм, снова пленка.

Затем создатель дома поставил 5 колонн, которые построены методом классического каркасного строительства – внутри у них 4 арматурины, залитых бетоном. К каркасу были докуплены пять мощных досок, которые связали здание и послужили основной для потолка.

С полом строитель-любитель немного поленился и не стал поднимать его над уровнем земли, а просто сделал 5-сантиметровую стяжку все той же землей, но предусмотрел подогрев пола вместе с датчиками, на стяжку была положена плитка – она всего двух цветов, так как представляет собой доступные в сети остатки. Плитка обошлась по цене 100 грн за квадратный метр.

Крыша была сделана из досок, а сверху на нее постелили битумную черепицу – цена этого удовольствия — 6,5 тысяч гривен.

На электрику ушло еще 5 тысяч гривен – но это вместе с распределительным щитом и розетками.

Второй статьей расходов при создании дома стала мебель – в 16 тысяч. Старый диван забрали из дома, всю остальную мебель сделали своими руками, используя техническое ДСП. В этот ансамбль отлично вписалась битая столешница – оказывается, таких много в сети.

В итоге получился домик площадью в 13,6 квадратных метров изнутри.

Самое же главное, что есть в доме, отмечает хозяин – это не цены на стройматериалы, а то, что такое скромное жилище потребляет зимой всего примерно 300 ватт энергии на отопление. Причина этого – и широкие окна, которые выходят на юг, и высокие потолки, под которыми собирается теплый воздух.

"В декабре я приехал сюда после командировки, и температура в доме была 11 градусов – даже при низкой температуре на улице. Причиной этого оказалось то, что я забыл отключить холодильник", — делится Закревсий.

В дальнейшем на доме будут установлены солнечные панели, от которых будет работать кондиционер.

"Когда началась война, мой друг эвакуировался из Харькова, и мы тут с ним спокойно в феврале и марте здесь жили. И было здесь очень тепло. Иногда мы включали подогрев пола, и чувствовали себя довольно комфортно", — рассказывает Андрей Закревский.

Также он приводит итоговую калькуляцию дома:

Угол забора – беслатно;

Окна куплены на ОЛХ за 4700 грн (два окна и балконная дверь);

5 колонн по 2 метра, и кирпич для красоты, 200 шт. 7000 грн;

Доски от опалубки, старые, 80 кв метров 1500 грн;

80 кв метров стекловаты, 6400 грн;

10 банок краски, валики, наждачка, растворитель, 2800 грн;

Мебель, 16000 грн;

Теплый пол 3100;

Электричество, 5500;

Плитка, 13 кв метров, клей, 2000 грн;

Битумная черепица и гвозди – 6000 грн.

В целом, довольно доступные цены для создания "уютного гнездышка" на зимний период.

Энергоэфективный дом

Напомни, что по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, жителям некоторых городов следует забыть об отопительном сезоне. Речь идет не только о прифронтовых городах — Славянске, Краматорске, Николаеве, Харькове – но даже Запорожье, Кривом Роге, и Днепре. Вполне возможно, что огромные проблемы с отопительным сезоном будут ждать Сумскую область, где в последнее время участились обстрелы. Поэтому перспективы создания подобного домика выглядят очень привлекательными.