Що робити чоловікам, яких мобілізували з порушенням: відповідь адвоката

Українські суди звільнили від служби чотирьох чоловіків, на вихованні яких троє і більше дітей

На тлі загальної мобілізації, яку влада України оголосила через повномасштабне російське вторгнення, на фронт потрапили десятки тисяч військовозобов'язаних чоловіків. У перші хвилі призову траплялися випадки, коли до лав армії брали осіб, які можуть бути мобілізованими виключно за власним бажанням. Мова про багатодітних батьків, які утримують трьох і більше дітей до 18-ти років. Тепер же Верховна Рада пропонує дати їм можливість звільнятися.

Як розповів учасник волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Роман Лихачов, в Україні вже сформулювалася судова практика, коли чоловіків, яких призвали незаконно, звільняли з особового складу військових формувань. За словами адвоката, станом на 5 вересня було чотири судових рішення:

У серпні 2022 року Вінницький окружний адміністративний суд звільнив від служби чоловіка, якого військовий комісар зарахував на посаду стрільця. Вся річ у тому, що на момент мобілізації він нібито не надав у ТЦК інформації, яка підтверджувала його право на звільнення від призову. Військкомат як аргумент використав ще й той факт, що одна дитина чоловіка не є його рідною, а тому нібито він не може отримати право на звільнення.

На що суд постановив, що за Статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловік може бути призваний на військову службу виключно за його згодою і тільки за місцем проживання. Адже на його утриманні перебувають 3 і більше неповнолітніх дітей. Той факт, що одна дитина не є рідною, не скасовує права на добровільну мобілізацію, адже у законі вказано саме про "утримання трьох і більше дітей", а не наявність біологічного зв'язку.

Пізніше Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив аналогічне рішення стосовно ще одного чоловіка, якого призвали на службу всупереч тому, що він мав право на звільнення від неї. Подібні рішення винесли Закарпатський та Рівненський окружні адміністративні суди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити від призову ще дві категорії чоловіків, які працюють з дітьми.