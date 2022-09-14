Диски, пиріжки та артефакти з СРСР: у мережі показали, як бойовики своїм "допомагають"

Бойовики відзначаються надзвичайно "щедрою" підтримкою

Поки що українці за допомогою волонтерів та благодійних фондів купують на потреби українських військових "Байрактари", а також космічні супутники, окупанти теж намагаються підтримувати бойовиків т.зв. "ЛДНР".

Про "неоціненну допомогу" повідомляє у своєму телеграм-каналі соратник відомого російського терориста Ігоря Стрекова Євген Скрипник, який збирає кошти на потреби бойовиків.

Серед речей, які "волонтери" передають на фронт, можна знайти компакт-диски з музикою російської співачки Вікторії Циганової, проте в яких окопах знайдеться пристрій для відтворення, він не уточнив.

Серед постів також можна знайти повідомлення про передачу матеріальної допомоги якогось бойовика з позивним "фантом".

"Пішов час платити за орендовану квартиру, та й сильно простиг треба ліки купувати", — йдеться у підписі до фото, на якому бойовик тримає в руках 10 тисяч рублів (трохи більш як 6 тисяч гривень).

Попадаються й повідомлення про урочисту передачу бойовикам біляшів та пиріжків.

"Нехай хоч і в підвалі зруйнованого будинку, в окопі, за чашкою розчинної кави з димком багаття хлопці відчують турботу про них", — йдеться у підписі до фото.

Ну і звичайно ж не обійшлося і без подарунків з СРСР, які "не мають аналогів", цього разу у вигляді перев’язувальних пакетів, які Скрипник назвав "найнадійнішими".

Не обходиться і без уже традиційної рубрики "порадуй вдову вбитого бойовика", в якій жінкам, що втратили годувальника, видали чергові 10 тисяч рублів.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня вдовам бойовиків "ДНР" під підпис видали по 10 тисяч рублів, а фотографії "убитих горем" жінок, які демонстративно позують з двома купюрами і навіть усміхнених, розлетілися по мережі.