Диски, пирожки и артефакты из СССР: в сети показали, как боевики своим "помогают"

Боевики отмечаются необычайно "щедрой" поддержкой

Пока украинцы с помощью волонтеров и благотворительных фондов покупают на нужды украинских военных "Байрактары", а также космические спутники, оккупанты тоже пытаются поддерживать боевиков т.н. "лднр".

О "неоценимой помощи" сообщает в своем телеграм-канале соратник известного российского террориста Игоря Стрекова Евгений Скрипник, который собирает средства на нужды боевиков.

Среди вещей, которые "волонтеры" передают на фронт можно найти компакт-диски с музыкой российской певицы Виктории Цыгановой, однако в каких окопах найдется устройство для воспроизведения, он не уточнил.

Среди постов также можно найти сообщение о передаче материальной помощи некоему боевику с позывным "фантом".

"Подошло время платить за съёмную квартиру, да и сильно простыл нужно лекарство покупать", — говорится в подписи к фото, на котором боевик держит в руках 10 тысяч рублей (чуть более 6 тысяч гривен).

Попадаются и сообщения о торжественной передаче боевикам беляшей и пирожков.

"Пусть хоть и в подвале разрушенного дома, в окопе, за чашкой растворимого кофе с дымком костра ребята почувствуют заботу о них", — говорится в подписи к фото.

Ну и конечно же не обошлось и без "не имеющих аналогов" подарков из СССР, на сей раз в виде перевязочных пакетов, которые Скрипник назвал "самыми надежными".

Не обходится и без уже традиционной рубрики "порадуй вдову убитого боевика", в которой потерявшим кормильца женщинам выдали очередные 10 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в конце апреля вдовам боевиков "днр" под подпись выдали по 10 тысяч рублей, а фотографии "убитых горем" женщин, демонстративно позирующих с двумя купюрами и даже улыбающихся, разлетелись по сети.