Між Україною і Туреччиною розгорівся дипломатично-санкційний скандал: подробиці

Анкара звинуватила Київ у підтримці санкцій проти турецьких банків та вимагає пояснень

Туреччина, яка днями стала на бік росіян стосовно питання українського зерна, почала вимагати від України пояснень стосовно кампанії, яка нібито ведеться у нашій країні на підтримку введення санкцій проти турецьких бізнесменів та банків, які працюють з рф. Про це у середу, 14 вересня, заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Турецьке видання Aydinlik пише, що офіційна Анкара довела до Києва "свою рішучу реакцію" з цього приводу. Зокрема, влада Туреччини наголосила, що громадяни та організації республіки не повинні зазнавати переслідувань у контексті санкцій, і це питання перебуває під їх пильною увагою.

Також зазначається, що розробкою так званого "чорного списку" займається українське МЗС і туди нібито потрапили керівники турецьких банків Ziraat Bankasi, İş Bank та Credit Europe Bank. А сталося це, зазначає видання, на тлі відмови Анкари підтримати антиросійські санкції Заходу.

Нагадаємо, що західні країни занепокоїлися результатами переговорів Ердогана з російським диктатором путіним , які відбулися ще 5 серпня у Сочі. Тоді турецький президент домовився про прийом карток російської платіжної системи "Мир" деякими банками Туреччини, потроєння взаємного товарообігу та оплату російського газу в рублях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив неоднозначну заяву щодо війни в Україні. Турецький лідер не погодився із підходами Заходу до російського вторгнення, зазначивши, що вони провокують сторони й відправляють у нашу країну металолом.