Между Украиной и Турцией разгорелся дипломатично-санкционный скандал: подробности

Анкара обвинила Киев в поддержке санкций против турецких банков и требует объяснений

Турция, на днях принявшая сторону россиян по вопросу украинского зерна, потребовала от Украины объяснений относительно кампании, которая якобы ведется в нашей стране в поддержку введения санкций против турецких бизнесменов и банков, работающих с РФ. Об этом в среду, 14 сентября, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкое издание Aydinlik пишет, что официальная Анкара довела до Киева "свою решительную реакцию" на этот счет. В частности, власти Турции подчеркнули, что граждане и организации республики не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под их пристальным вниманием.

Также отмечается, что разработкой так называемого "черного списка" занимается украинский МИД и якобы туда попали руководители турецких банков Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. А произошло это, отмечает издание, на фоне отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада.

Напомним, что западные страны обеспокоились результатами переговоров Эрдогана с российским диктатором путиным, которые состоялись еще 5 августа в Сочи. Тогда турецкий президент договорился о приеме карт российской платежной системы "Мир" некоторыми банками Турции, утроении взаимного товарооборота и оплате российского газа в рублях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Турецкий лидер не согласился с подходами Запада к российскому вторжению, отметив, что они провоцируют стороны и отправляют в нашу страну металлолом.