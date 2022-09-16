Україна може витримати втрату майже будь-якої електростанції – голова "Укренерго"

Головним засобом безпеки енергосистеми країни є її зв’язок із системами країн ЄС

Удари окупантів по критичній інфраструктурі країни та спроби вивести з ладу всю її енергосистему не досягнуть своєї мети, так як сама по собі енергосистема спроектована так, що без проблем витримає втрату будь-якої електростанції чи енергоблоку.

Про це у програмі "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара заявив голова Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Українська енергосистема, за нашими оцінками, може витримати в цей осінньо-зимовий період втрату в балансі будь-якої електростанції ", — сказав він.

До того ж українська енергосистема має додаткові резерви — потужності, які можна використовувати і на теплових станціях, і на теплоелектроцентралях. Також є можливості підняти генерацію газу.

Крім того, з 16 березня – моменту приєднання до енергосистеми ЄС – у України з’явилася можливість отримувати підтримку від європейських партнерів.

"Те, що ми об’єдналися з Європейською енергосистемою – це не лише мільярди гривень, а у перспективі – мільярди доларів виручки на рік від експорту, але це ще й безпека ", — вважає Кудрицький.

Водночас на питання про те, чи може високий рівень резервування в енергосистемі гарантувати, що обстріл росіянами будь-якої станції не матиме відчутного впливу на країну, глава "Укренерго" припускає, що від проблем ніхто не застрахований.

"Проблеми можуть бути. І, напевно, якісь проблеми будуть. Коли у тебе в країні повномасштабна агресія — це дуже складна ситуація. І потрібно балансувати енергосистему в режимі реального часу ", — вважає експерт.

Але оскільки енергетики розуміють, що від несподіванок ніхто не застрахований, то постійно працюють над планами дій у екстрених випадках. Крім того, на електростанціях створюються великі аварійні запаси матеріалів, запчастин та обладнання.

Наприклад, накопичено набагато більший, порівняно з минулим роком, запас вугілля, хоча його споживання помітно знизилося.

Ще один важливий показник: українські фахівці навчилися досить швидко відновлювати роботу енергооб’єктів – таких як мережі обленерго, Укренерго та електростанцій.

Наприклад, після деокупації північних регіонів країни вдалося за півтора-два місяці відновити 15% енергетичної інфраструктури.

"Це дуже великий показник, який означає, що навіть у разі атак на критичну інфраструктуру ми зможемо її швидко відновити – це реально ", — заспокоїв українців голова "Укренерго".

Фрагмент інтерв’ю з Володимиром Кудрицьким

Нагадаємо, що незважаючи на успішну роботу енергосистеми, багато українців намагаються самостійно до можливих перебоїв з подачею електроенергії або тепла, тому завчасно запасаються всілякими засобами опалення житла.