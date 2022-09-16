Украина может выдержать потерю почти любой электростанции – глава "Укрэнерго"

Главным средством безопасности энергосистемы страны является ее связь с системами стран ЕС

Удары оккупантов по критической инфраструктуре страны и попытки вывести из строя всю энергосистему Украины не достигнут своей цели, так сама энергосистема спроектирована так, что без проблем выдержит потерю любой электростанции или энергоблока.

Об этом в программе "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара заявил глава Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Украинская энергосистема, по нашим оценкам, в состоянии выдержать в этот осенне-зимний период потерю в балансе любой электростанции", — сказал он.

К тому же у украинской энергосистемы есть дополнительные резервы — мощности, которые можно использовать и на тепловых станциях, и на теплоэлектроцентралях. Также есть возможности поднять генерацию на газу.

Кроме того, с 16 марта – момента присоединения к энергосистеме ЕС – у Украины появилась возможность получать поддержку от европейских партнеров.

"То, что мы объединились с Европейской энергосистемой – это не только миллиарды гривен, а в перспективе – миллиарды долларов выручки в год от экспорта, но это еще и безопасность", — считает Кудрицкий.

В то же время на вопрос о том, может ли высокий уровень резервирования в энергосистеме гарантировать, что обстрел россиянами какой-либо станции не будет иметь ощутимого влияния на страну, глава "Укрэнерго" допускает, что от проблем не застрахован никто.

"Проблемы могут быть. И наверняка, какие-то проблемы будут. Когда у тебя в стране полномасштабная агрессия – это очень сложная ситуация. И нужно балансировать энергосистему в режиме реального времени", — полагает эксперт.

Но так как энергетики понимают, что от неожиданностей никто не застрахован, то постоянно работают над планами действий в экстренных случаях. Кроме того, на электростанциях создаются большие аварийные запасы материалов, запчастей и оборудования.

К примеру, накоплен намного больший по сравнению с прошлым годом запас угля, хотя его потребление заметно снизилось.

Еще один важный показатель: украинские специалисты научились достаточно быстро восстанавливать работу энергообъектов – таких, как сети облэнерго, Укрэнерго и электростанций.

К примеру, после деоккупации северных регионов страны удалось за полтора-два месяца возобновить 15 процентов энергетической инфраструктуры.

"Это очень большой показатель, который означает, что даже в случае атак на критическую инфраструктуру, мы сможем ее быстро возобновить – это реально", — успокоил украинцев глава "Укрэнерго".

Фрагмент интервью с Владимиром Кудрицким

Напомним, что несмотря на успешную работу энергосистемы, многие украинцы пытаются самостоятельно к возможным перебоям с подачей электооэнергии или тепла, поэтому заблаговременно запасаются всевозможными средствами отопления жилищ.