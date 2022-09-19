"Все російське суспільство самообдурюється": співачка Саша Кольцова про бунт Пугачової проти путіна

Українська зірка розказала "Телеграфу", що думає про резонансну заяву примадонни з рф

Суспільство росії та представники шоу-бізнесу країни-агресорки винні в тому, що допустили диктатуру володимира путіна.

Таку думку "Телеграфу" висловила українська співачка, композитор (раніше учасниця груп "Крихітка Цахес" та "Крихітка") Олександра Кольцова, коментуючи резонансну позицію поп-співачки з рф Алли Пугачової, яка в дещо лагідній формі розкритикувала війну росії проти України. Що розділило українських користувачів соцмереж на тих, хто підтримує заяву російської примадонни, і на тих, хто засуджує.

"Я не знаю, як виміряти силу впливу їх (російських, — авт.) авторитетів, адже там громадянське суспільство дозволило путіну очолити країну, запровадити диктатуру і те, що він робить. Все російське суспільство самообдурюється і злочинно боязко схвалює геноцид по відношенню до українців. Вони зайшли надто далеко, аби їх можна було розвернути від вбивств українців однією реплікою авторитетних культурних діячів. Я більше вірю в те, що це повідомлення їм відправить ЗСУ, в кожен дім", — вважає зірка української поп-рок сцени.

Зазначимо, в Україні багато хто не погоджується з тим, що слова Пугачової не відіграють ролі. Кардинально протилежну думку раніше висловив на своїй Facebook-сторінці колишній актор, радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Пугачова — це людина, яка сама протиставила себе, всім своїм способом життя, радянської сірості і яка зуміла викликати своїм талантом глибокі, аж до самоідентифікації, симпатії Системи, яка в теорії мала її розчавити взагалі.

Симпатії Системи і — непідробне кохання народу", — сказав радник ОП.

Арестович також додав, що ця війна нібито добиває СРСР, який насправді успішно дожив до 24 лютого 2022 року. Мовляв, невипадково помер Горбачов — але, за його словами, це ще не був кінець епохи, а просто ознака.

"Бунт Алли Борисівни, особистості величезного людського масштабу, проти путінської Системи, це:

— підрив легітимності провідної міфології путінського режиму;

— підрив головного наративу, що обґрунтовує цю війну,

— вибух у середині самоідентифікації громадян, які становлять основу легітимізації путінського режиму,

— початок кінця цього режиму", — пояснив він, спровокувавши нові суперечки в Фейсбуці.

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася до Москви, звернулася до російського Мін’юсту із проханням внести її до списків іноземних агентів.

Як повідомлялося раніше, до списку "іноземних агентів" нещодавно потрапив відомий культовий рок-музикант Андрій Макаревич, який відкрито підтримує Україну та засуджує війну. Він не відмовчувався, а присвятив цьому коротку пісню.