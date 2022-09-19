"Все российское общество самообманывается": певица Саша Кольцова о бунте Пугачевой против путина

Украинская звезда рассказала "Телеграфу", что думает о резонансном заявлении примадонны из России.

Общество россии и представители шоу-бизнеса страны-агрессора виноваты в том, что допустили диктатуру владимира путина.

Такое мнение "Телеграфу" высказала украинская певица, композитор (ранее участница групп "Крихітка Цахес" и "Крихітка") Александра Кольцова, комментируя резонансную позицию поп-певицы из россии Аллы Пугачевой, которая в несколько легкой форме раскритиковала войну. Что разделило украинских пользователей соцсетей на поддерживающих заявление российской примадонны и на тех, кто осуждает.

"Я не знаю, как измерить силу влияния их (российских, — авт. ) авторитетов, ведь там — гражданское позволило путину возглавить страну, ввести диктатуру и то, что он делает. Все российское общество самообманывается и преступно робко одобряет геноцид по отношению к украинцам. Они зашли слишком далеко, чтобы их можно было развернуть от убийств украинцев одной репликой авторитетных культурных деятелей. Я больше верю в то, что это сообщение им отправит ВСУ, в каждый дом", — считает звезда украинской поп-рок сцены.

Отметим, в Украине многие не согласны с тем, что слова Пугачевой не играют роли. Кардинально противоположное мнение ранее высказал на своей Facebook-странице бывший актер, советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Пугачева — это человек, который сам противопоставил себя, всем своим образом жизни, советской серости и сумевший вызвать своим талантом глубокие, вплоть до самоидентификации, симпатии Системы, которая в теории должна была ее раздавить вообще. Симпатии Системы и — неподдельную любовь народа", — сказал советник ОП.

Арестович также добавил, что эта война якобы добивает СССР, который действительно успешно дожил до 24 февраля 2022 года. Мол, неслучайно умер Горбачев, но, по его словам, это еще не был конец эпохи, а просто признак.

"Бунт Аллы Борисовны, личности огромного человеческого масштаба, против путинской Системы, это:

- подрыв легитимности ведущей мифологии путинского режима;

— подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну,

— взрыв внутри самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима,

— начало конца этого режима", — пояснил он, спровоцировав новые споры в Фейсбуке.

Напомним, недавно вернувшаяся в Москву российская певица Алла Пугачева обратилась к российскому Минюсту с просьбой внести ее в списки иностранных агентов.

Как сообщалось ранее, в список "иностранных агентов" недавно попал известный культовый рок-музыкант Андрей Макаревич, открыто поддерживающий Украину и осуждающий войну. Он не отмалчивался, а посвятил этому короткую песню.