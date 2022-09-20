У Зеленського сказали, коли не варто чекати на закінчення війни

В Офісі президента вважають, що війна затягнеться

Повномасштабна війна з росією не закінчиться найближчої зими, а йтиме з тією ж інтенсивністю.

Такою думкою в інтерв’ю Sky news поділився радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Україна може швидше звільнити свої території, тільки якщо країни Заходу перестануть боятися рф.

"Політики надто стурбовані тим, як росія відреагує, якщо вони програють цю війну", — заявив Подоляк.

За словами українського чиновника, якщо Велика Британія, США та ЄС зможуть знайти відповідь на це питання, то можна закінчити цю війну "максимум за кілька місяців".

"Це зовсім не питання років, як усі говорять... Це питання трьох, п’яти, шести місяців... Швидкість звільнення Харкова склала понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів всього за чотири-п’ять днів. Ось приклад того, як це могло статися ", — вважає Подоляк.

Радник керівника офісу президент України зазначив, що помилково вважати, що війна припиниться цієї зими.

Раніше американський генерал розповів, що станеться, якщо росія оголосить мобілізацію. Тим часом у рф готуються до мобілізації вже на рівні держдуми.