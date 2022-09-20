У Зеленского сказали, когда не стоит ожидать окончания войны

В Офисе президента считают, что война затянется

Полномасштабная война с россией не закончится ближайшей зимой, а будет идти с той же интенсивностью.

Таким мнением в интервью Sky news поделился советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина может быстрее освободить свои территории, только, если страны Запада перестанут бояться рф.

"Политики слишком обеспокоены тем, как россия отреагирует, если они проиграют эту войну", — заявил Подоляк.

По словам украинского чиновника, если Великобритания, США и ЕС смогут найти ответ на этот вопрос, то можно закончить эту войну "максимум за несколько месяцев".

"Это вовсе не вопрос лет, как все говорят… Это вопрос трех, пяти, шести месяцев… Скорость освобождения Харькова составила более 8,5 тысяч квадратных километров всего за четыре-пять дней. Вот пример того, как это могло произойти", — считает Подоляк.

Советник руководителя офиса президент Украины отметил, что ошибочно полагать, что война прекратится этой зимой.

Ранее американский генерал рассказал, что произойдет, если россия объявит мобилизацию. Тем временем в рф готовятся к мобилизации уже на уровне госдумы.