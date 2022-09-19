Мобилизация неизбежна, а война придет в Россию: Дугин после смерти дочери заявил о конце "спецоперации" Путина

Борец с "бездуховным Западом" зовет Россию на последнюю битву

Известный российский философ, один из главных и самых одиозных идеологов "русского мира" Александр Дугин на днях разродился большой статьей, задача которой, по мнению автора – окончательно расставить точки над і в истории со "спецоперацией" Владимира Путина. Собственно, название текста – "Начинается. Главная статья Александра Дугина" — должно подчеркнуть немалый вес того, что в этом тексте озвучено. А озвучено там не только традиционное для автора фэнтези о борьбе цивилизаций и судьбе мира, но и совершенно конкретные, неприятные для россиян вещи. Проще говоря – готовься, простой гражданин РФ, тебя ждут очень тяжелые времена.

Дугин, напомним, не так давно потерял дочь – Дарья Дугина, пропагандистка несколькими рангами ниже отца была взорвана в своей машине. Виновниками российские силовики предсказуемо провозгласили граждан Украины. В то же время телеграмм-каналы, связанные с популярным российском политологом, "знатоком кремлевских секретов" Валерием Соловьем писали, что Дарью взорвали по просьбе отца – таким жертвоприношением тот якобы хотел вызвать у Путина (у которого также есть дочери) эмоциональную встряску и подтолкнуть президента РФ к более решительным мерам в отношении Украины. Какой бы безумной не была эта версия, после новой статьи она уже не кажется фантастикой.

Рассуждая об угрозе Третьей мировой, Дугин начинает текст с железного, на его взгляд, тезиса – Запад уже объявил войну России и не удовлетворится даже "полным уходом с территории бывшей Украины". Цитируя евроатлантических спикеров, он пишет: "Добивать нас будут и на нашей земле, настаивая на "безоговорочной капитуляции" (Йенс Столтенберг), "деимпериализации" (Бен Ходжес), расчленении России". И даже контрнаступление ВСУ на Харьковщине – это прямой удар Запада по России, потому что "всем известно, что это наступление было организовано, подготовлено и оснащено военным командованием США и НАТО и проходило под их прямым кураторством".

Из этого следует смелый для автора вывод: "СВО как ограниченная операция по освобождению Донбасса и ряда территорий Новороссии завершена (на определение "провалена" смелости у Дугина все же не хватило – Ред). Она постепенно переросла в полноценную войну с Западом".

"Помимо своей воли теперь мы в войне, и это касается каждого гражданина России: каждый из нас под прицелом врага, террориста, снайпера, ДРГ… Враг примет только нашу полную капитуляцию, порабощение, расчленение, оккупацию. Так что выбора у нас просто нет… Война с Западом подчиняет себе всё", — заявляет Дугин.

А раз так, и война касается всех и каждого, то мобилизация неизбежна. Дугин, правда, кокетничает: "Мобилизация не означает принудительной отправки призывников на фронт. Этого как раз можно избежать – например, через формирование полноценного Добровольческого движения – с необходимыми льготами и государственной поддержкой". Но мы-то понимаем – с российской культурой управления и вообще организации любого процесса слова "можно избежать" стоит читать как "избежать скорее всего не удастся". Пенсионный возраст не будет повышаться, как говорил Путин, пока не повысил пенсионный возраст.

"Культура, информация, образование, просвещение, политика, социальная сфера – всё должно единодушно работать на войну, то есть на Победу" — вот читателя постепенно подводят к тому, что пояса снова придется затягивать (тоже русская народная традиция). "Для Победы следует тратить столько средств, сколько потребуется… Война и комфорт – вещи несовместимые. От комфорта как цели, как жизненного ориентира следует отказаться".

Все это сопровождается эмоциональной белибердой о западном либерализме, который отменил "Бога, Церковь, семью, пол, человека", разлагающей пятой колонне (очевидно, это и про Пугачеву), "цивилизации Антихриста", союзниках России из Северной Кореи, Кубы и Никарагуа, божественной истине и решающей битве: "Запад демонстрирует намерение начать против нас войну на уничтожение – третью мировую войну. Мы должны собрать весь наш глубинный народный потенциал, чтобы отразить это нападение. Всеми средствами – мыслью, военной мощью, экономикой, культурой, искусством, внутренней мобилизацией всех структур государства и каждого из нас".

Имеет ли какое-то реальное значение этот текст не совсем психически адекватного человека? Вопрос не так прост. Дугин давно перерос маргинес литературно-оккультного Южинского кружка и уже много лет не просто фрик, комментирующий традиционалистов-классиков, а сам практически классик "евразийства" — идеологии, которую он продает православному олигарху Малофееву и той части российских элит, которая реально верит (или считает, что сейчас лучше верить) в "русский мир". "Царьград" — телеканал, на сайте которого опубликована дугинская статья – один из главных рупоров этой черносотенной публики. Там же, к слову, обитает и Никита Михалков, всю свою жизнь прекрасно чувствующий, где настоящие деньги и настоящая власть.

Так что рабочий сценарий для Кремля готов. А простым россиянам Дугин, конечно, обещает победу (а как же) – но сначала придется сильно-сильно потерпеть. А там и Конец света.