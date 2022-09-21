В Україні змінюють порядок військового обліку для жінок: подробиці

Парламент України має намір дозволити жінкам ставати на військовий облік лише за їх бажанням, з деякими винятками

У Верховній Раді звернули увагу на невизначеність з процедурами взяття жінок на військовий облік та обмежень, які він тягне за собою, що критикували в суспільстві, і мають намір змінити законодавство таким чином, щоб дозволити жінкам ставати на військовий облік лише за їх бажанням, за винятком тих, що мають медичну спеціалізацію.

Як повідомляє в середу, 21 вересня, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Залізняк, відповідний законопроєкт № 6482 "Про внесення змін до ст.1 закону "Про військовий обов’язок та військову службу" підтримали у першому читанні 267 народних депутатів.

Він також процитував нове формулювання статті щодо обліку: "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних"

Також Залізняк зазначив, що цей законопроєкт готуватиметься до другого читання по скороченій процедурі.

Як повідомлялося, раніше в Міноборони України заявили, що взяття жінок на військовий облік було відкладено до 1 жовтня 2023 року, а за цей час у законодавство планують внести зміни.