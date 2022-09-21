В Украине меняют порядок воинского учета для женщин: подробности

Парламент Украины намерен разрешить женщинам становиться на воинский учет только по их желанию, с некоторыми исключениями

В Верховной Раде обратили внимание на неопределенность с процедурами взятия женщин на военный учет и ограничений, которые он влечет за собой, что критиковали в обществе, и намерены изменить законодательством таким образом, чтобы разрешить женщинам становиться на воинский учет только по их желанию, за исключением имеющих медицинскую специализацию.

Как сообщает в среду, 21 сентября, нардеп от фракции "Голос" Ярослав железняк, соответствующий законопроект № 6482 "О внесении изменений в ст.1 закона "О воинской обязанности и военной службе" поддержали в первом чтении 267 народных депутатов.

Он также процитировал новую формулировку статьи по учету: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

Также железняк отметил, что этот законопроект будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщалось, ранее в Минобороны Украины заявили, что взятие женщин на военный учет было отложено до 1 октября 2023 года, а за это время в законодательство планируют внести изменения.