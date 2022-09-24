"росія зазнає невдачі у розв’язаній нею війні": в Раді заявляють про рокові провали кремля

Голова оборонного Комітету ВР Олександр Завітневич прокоментував "Телеграфу" поточні помилки путіна

Після успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині та деяких інших напрямках не забарилась відповідь з кремля. Так, на цьому тижні одразу кілька новин підірвали інформаційний простір — про поспішні фейкові референдуми на окупованих територіях сходу та півдня України й часткову мобілізацію в рф.

Раніше експерти повідомляли нам, що може стояти за такою спонтанною реакцією "бункерного" президента та які можливі наслідки осіннього загострення у москви.

Свої оцінки ситуації довкола чергових політичних та інформатак президента рф в інтерв`ю "Телеграфу" зробив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

— Що все ж таки означає рішення путіна про проведення часткової мобілізації?

— Таке рішення свідчить про те, що росія зазнає невдачі у розв’язаній нею війні. Російське керівництво не турбується про життя своїх громадян, відправляючи на поле бою все нові й нові підрозділи, щоб вони гинули. Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, які не вміють воювати. Ці курсанти загинули.

У документі немає жодних обмежень щодо призову, окрім віку, стану здоров'я та вироку суду. Указ путіна також не визначає кінцевої дати мобілізації. На війну проти України мають відправитися як мінімум 300 000 росіян. Скільки точно – таємниця. Це все показує, що путін не хоче закінчувати війну, а хоче продовжувати її ціною життя власних громадян. Вони приходять до нас вмирати, бо неможливо отримати добре навчену армію за одну ніч.

Підсумком мобілізації стане лише збільшення кількості загиблих російських військових.

— Як це вплине на ситуацію на війні?

— З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже більше 56 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україною. Наші ЗСУ відреагують на мобілізацію так само, як реагували до цього. Якщо треба буде знищити ще 300 000 – так і буде. Особового складу з такою кількістю все одно не вистачить для вирішення бойових завдань.

Не слід забувати, що мобілізованих ще треба належним чином укомлектувати, забезпечити засобами захисту, зимовою формою одягу, озброєнням. Має бути забезпечене бойове злагодження. Якщо цього немає, то бойова спроможність таких підрозділів буде дорівнювати нулю.

— До чого готуватися пересічним українцям через рішення російського диктатора? Які є загрози, що війна стане затяжною?

— Заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу, а оголошена офіційно часткова мобілізація нічого не змінить, росія давно проводить приховану мобілізацію та кидає на загибель своїх людей.

— Як Україна може дієво відповісти на так звані "референдуми" в ордло та на півдні України?

— Так звані "референдуми" жодним чином не змінять ситуацію на фронті і на самих тимчасово окупованих територіях. Жодної підтримки на українських територіях ці референдуми не мають — спроби окупаційних адміністрацій організувати хоча б імітацію "вільного волевиявлення" громадян провалилися: окупанти навіть відкликали кишенькових політтехнологів. На окупованих територіях діють сили спротиву, українські партизани, які знищують колаборантів і показують справжнє ставлення українців до самої ідеї "референдумів".

Ми крок за кроком будемо діяти згідно з нашими планами. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. Кожне місто, кожне село, кожен клаптик української землі буде звільнений від окупантів, Україна переможе.

Жодна демократична країна світу не визнає ці так звані "референдуми". Ми вже бачимо, як змінюється голосування ООН щодо України. Навіть ті країни, які раніше утримувалися, зараз підтримують Україну, все менше країн підтримує росію.

— Очевидно, путін намагається наростити чисельність своєї армії, щоб утримати окуповані території. Чи доцільно у відповідь збільшувати кількість військових в ЗСУ, наскільки?

— Наразі такої потреби немає, проте ці питання у компетенції Верховного Головнокомандувача, Генерального штабу, і як ми бачимо успішний контрнаступ на Харківщині показав військову мудрість нашого вищого військово-політичного керівництва. Як тільки росіяни будуть намагатися, щоб їх стало більше, ми застосуємо всі засоби і сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу.