"россия потерпит неудачу в развязанной ею войне": в Раде заявляют о роковых провалах кремля

Глава оборонного Комитета ВР Александр Завитневич прокомментировал "Телеграфу" текущие ошибки путина

После успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Харьковщине и некоторых других направлениях не заставил себя ждать ответ из кремля. Так, на этой неделе сразу несколько новостей подорвали информационное пространство — о поспешных фейковых референдумах на оккупированных территориях востока и юга Украины и частичной мобилизации в россии.

Ранее эксперты сообщали нам, что может стоять за такой спонтанной реакцией "бункерного" президента и какие возможны последствия осеннего обострения у москвы.

Свои оценки ситуации вокруг очередных политических и информатак президента рф в интервью "Телеграфу" сделал народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

— Что все таки означает решение путина о проведении частичной мобилизации?

— Такое решение свидетельствует о том, что россия терпит неудачу в развязанной ею войне. Российское руководство не беспокоится о жизни своих граждан, отправляя на поле боя все новые и новые подразделения, чтобы они гибли. Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, не умеющих воевать. Эти курсанты погибли.

В документе нет никаких ограничений по призыву, кроме возраста, состояния здоровья и приговора суда. Указ путина также не определяет конечную дату мобилизации. На войну против Украины должно отправиться как минимум 300 000 россиян. Сколько точно – тайна. Это все показывает, что путин не хочет заканчивать войну, а хочет продолжать ее ценой жизни собственных граждан. Они приходят к нам умирать, потому что невозможно получить хорошо обученную армию за одну ночь.

Итогом мобилизации станет только увеличение числа погибших русских военных.

— Как это отразится на ситуации на войне?

— С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже более 56 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Ситуация на передовой ясно свидетельствует о том, что инициатива за Украиной. Наши ВСУ отреагируют на мобилизацию так же, как реагировали на это до того. Если нужно будет уничтожить еще 300 000 – так и будет. Личного состава с таким количеством все равно не хватит для решения боевых задач.

Не следует забывать, что мобилизованные еще должны быть должным образом укомплектованы, обеспечены средствами защиты, зимней формой одежды, вооружением. Должно быть обеспечено боевое согласование. Если этого нет, то боевая способность таких подразделений будет равна нулю.

— К чему готовиться рядовым украинцам из-за решения российского диктатора? Какие угрозы, что война станет затяжной?

— Заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на готовность украинцев бороться за свою свободу, а объявленная официально частичная мобилизация ничего не изменит. россия давно проводит скрытую мобилизацию и бросает на гибель своих людей.

— Как Украина может действенно ответить на так называемые "референдумы" в ордло и на юге страны?

— Так называемые " референдумы" никак не изменят ситуацию на фронте и на самых временно оккупированных территориях. Никакой поддержки на украинских территориях эти референдумы не имеют — попытки оккупационных администраций организовать хотя бы имитацию "свободного волеизъявления" граждан провалились: оккупанты даже отозвали карманных политтехнологов. На оккупированных территориях действуют силы сопротивления, украинские партизаны, которые уничтожают коллаборантов и показывают подлинное отношение украинцев к самой идее "референдумов".

Мы шаг за шагом будем действовать в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию. Каждый город, каждое село, каждый клочок украинской земли будет освобожден от оккупантов, Украина победит.

Ни одна демократическая страна мира не признает эти так называемые "референдумы". Мы уже видим, как меняется голосование ООН по Украине. Даже те страны, которые раньше воздерживались, сейчас поддерживают Украину, все меньше стран поддерживает россию.

— Очевидно, что путин пытается нарастить численность своей армии, чтобы удержать оккупированные территории. Целесообразно ли в ответ увеличивать количество военных ВСУ и насколько?

— Пока такой потребности нет, однако эти вопросы в компетенции Верховного Главнокомандующего, Генерального штаба, и как мы видим, успешное контрнаступление на Харьковщине показало военную мудрость нашего высшего военно-политического руководства. Как только россияне будут стараться, чтобы их стало больше, мы применим все средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу.